Speranţe tricolore la sol şi bârnă

După ce a cucerit bronzul în competiţia pe echipe şi titlul olimpic la sărituri prin Sandra Izbaşa, gimnastica românească visează să-şi îmbunătăţească astăzi palmaresul la Jocurile Olimpice de la Londra. Astfel, tricolorele sunt cotate printre favorite în finalele de sol, prin Sandra Izbaşa şi Cătălina Ponor, şi bârnă, prin Cătălina Ponor şi Larisa Iordache. Ultima a prins finala in extremis, după ce antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang au decis să o înlocuiască pe Diana Bulimar. Aceasta se clasase pe ultimul loc calificant, în timp ce Iordache a fost prima sub linie, dar cei doi tehnicieni au considerat că Iordache are şanse mai mari să urce pe podium. Speranţele se îndreaptă mai ales către Cătălina Ponor, care are în palmares titlurile olimpice la sol şi la bârnă, cucerite în 2004, la Atena, şi către Sandra Izbaşa, campioană olimpică la sol, în urmă cu patru ani, la Beijing.

KOCZI, DIN NOU PE 7. Gimnastica masculină românească a încheiat aventura la Jocurile Olimpice de la Londra fără să cucerească vreo medalie. Ieri, singurul tricolor prezent în finalele pe aparate, Flavius Koczi, a ratat şansa de a urca pe podium în ultimul act la sărituri, unde deţine titlul de campion european. Gimnastul român a intrat primul în concurs, a avut două execuţii bune şi a obţinut iniţial o medie de 16,033, după ce a fost notat cu 16,100, respectiv 15,966. Ulterior, arbitrii au decis să-i scadă nota la cea de-a doua săritură, ajungându-se la 15,166 şi la o medie de doar 15,633, cu care a încheiat concursul doar pe locul 7, ca şi în finala de la sol. Titlul olimpic la sărituri a revenit gimnastului Hak Seon Yang (Coreea de Sud, 16,533), urmat de Denis Ablyazin (Rusia, 16,399) şi de Igor Radivilov (Ucraina, 16,316).