Speranțele de la CVM Tomis au cedat în primul meci la turneul final

Miercuri a început la Botoșani turneul final al Campionatului Național de volei rezervat speranțelor (jucători născuți în anul 2001 și mai mici), competiție la care participă și echipa Club Volei Municipal Tomis Constanța, care își desfășoară activitatea la Tulcea. Tinerii jucători antrenați de Constantin Burungiu au susținut primul meci în Seria a II-a în compania formației CNNT Craiova, echipa olteană obținând victoria cu scorul de 3:0 (25:17, 25:18, 25:16). „După ce am cedat primul set, am servit mai bine în setul secund și am condus cu 17-12. Din păcate, nu am menținut același nivel și am irosit șansa de a restabili egalitatea la seturi. Dacă egalam, poate alta era situația. S-ar fi putut mai mult, dar echipa din Craiova este una foarte bună, iar noi suntem mai mici ca vârstă”, a declarat antrenorul Constantin Burungiu.

CVM Tomis va înfrunta joi, de la ora 14.00, pe LPS Suceava, iar vineri, de la ora 16.00, pe CSȘ Botoșani. Lotul formației CVM Tomis în turneul de la Botoșani este alcătuit din următorii jucători: Alexandru Zaharia, Cosmin Florea, Alexandru Voicu, Ercan Memet, Silviu Partnoi, Alexandru Moroșan, Dragoș Moroșan, Constantin Petrencu, Teodor Arion, Liviu Grigore, Cosmin Buhum și Mihai Miron.

În Seria I la turneul final rezervat speranțelor de la Botoșani evoluează echipele CSȘ Nicu Gane Fălticeni, CSȘ Buzău, CSȘ LAPI Dej și CSȘ Caransebeș. Primele două clasate din fiecare serie vor obține calificarea în semifinale.

