Spider-Man nu poate avea super-puteri, afirmă cercetătorii de la Oxford

Dezamăgire maximă pentru fanii Spider-Man! Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, Spider-Man, Omul Păianjen, celebrul personaj de film şi benzi desenate, nu poate avea super-puteri, informează dailymail.co.uk. "Suntem uimiţi atunci când vedem un bărbat, care a fost muşcat de un păianjen, întinzând pânze care ţâşnesc din încheieturile mâinilor sale şi legănându-se în aer, prin New York, însă cât de multe dintre aceste lucruri stau în picioare din punct de vedere ştiinţific?", se afirmă în debutul acestui articol publicat pe site-ul tabloidului „Daily Mail“. Cercetătorii britanici au analizat puterile personajului Spider-Man şi le-au comparat apoi cu abilităţile păianjenilor adevăraţi.

Ei au ajuns la concluzia că puterile acestui super-erou sunt nerealiste, întrucât mătasea nu este suficient de rezistentă pentru a-i susţine greutatea corporală. Contextul ştiinţific în care au fost analizate super-puterile lui Spider-Man a fost explicat de Fritz Vollrath, profesor la catedra de Zoologie din cadrul Universităţii Oxford. "Mătăsurile reprezintă un grup divers de materiale filamentoase, produse de mai multe familii de artropode, care au evoluat independent - atât materialul, cât şi variatele sale întrebuinţări - începând din urmă cu 400 de milioane de ani", a explicat profesorul britanic. "Toate mătăsurile sunt polimeri proteinici procesaţi în filaturi, pentru a se obţine metoda corectă de procesare chimică, ce transformă substanţa originală, de tipul unui gel, în fibra solidă căreia îi spunem mătase", a adăugat el. Mătasea este apoi ţesută folosind un flux de alungire şi de tăiere, în combinaţie cu substanţe chimice primare, pentru a declanşa procesul molecular de autoagregare. Alţi polimeri proteinici complecşi, precum colagen, cheratină şi celuloză, demarează procesul de autoagregare moleculară abia în stadiul terţiar sau cuaternar al procesului de prelucrare.

După ce a analizat înregistrări video şi benzi desenate din revistele cu Spider-Man, profesorul Vollrath a ajuns la concluzia că super-eroul eliberează fibre de mătase de la nivelul încheieturii mâinii, iar acest detaliu ridică o serie de întrebări. "Mai întâi, să vedem unde sunt situate glandele ce produc mătase", a spus cercetătorul. "Întrucât firele de mătase au nevoie de timp pentru a fi sintetizate, acele glande ar trebui să fie mai degrabă foarte mari, pentru a genera suficient material care să îi permită eroului cel puţin o călătorie de o zi - spre deosebire de păianjen, care începe să lucreze la pânza sa cu materialul aflat în depozit". De asemenea, glandele respective ar trebui să fie suficient de mari pentru a compensa cantitatea semnificativă de apă pierdută sau reciclată în timpul procesului de filamentare a pânzei.

Profesorul Vollrath consideră că glandele de mătase ale personajului Spider-Man ar fi trebuit să fie localizate în cavitatea toracică. Totodată, mătasea ar trebui să fie suficient de puternică pentru a susţine greutatea unui bărbat adult. Atât în filme, cât şi în revistele de benzi desenate, Peter Parker - personajul sub a cărui identitate se ascunde Spider-Man - pare un bărbat cu o greutate de aproximativ 75 de kilograme. Firele de mătase care îi ies din încheieturile mâinilor par rezistente, cu o grosime care se măsoară în câţiva centimetri, nu în milimetri.

În unele dintre acrobaţiile sale la mare înălţime, Spider-Man execută salturi cu o amplitudine foarte mare, care ar genera o forţă gravitaţională ce i-ar dubla sau chiar tripla greutatea.

SCURT ISTORIC Personajul Peter Parker/ Spider-Man a fost creat în 1962, de scriitorul Stan Lee şi artistul Steve Ditko. Acesta a apărut pentru prima dată în numărul 15 al publicaţiei „Amazing Fantasy“, fiind un orfan crescut de mătuşa May şi unchiul Ben. Parker era portretizat ca un adolescent cu probleme specifice vârstei, fiind costumat în luptător împotriva criminalităţii, ajutat de super-puteri şi agilitate. Primul film "Omul Păianjen Spider-Man" a fost lansat în anul 2002, fiind urmat de alte două producţii cinematografice, "Omul Păianjen 2 / Spider-Man 2" (2004) şi "Omul Păianjen 3 / Spider-Man 3" (2007), trilogie regizată de Sam Raimi şi avându-l în rolul principal pe Tobey Maguire. Anul 2012 a adus o continuare a poveştii, sub numele de "Uimitorul Om-Păianjen / The Amazing Spider-Man", de Marc Webb, cu un nou interpret, în persoana actorului Andrew Garfield, iar doi ani mai târziu a fost lansat "Uimitorul Om-Păianjen 2 / The Amazing Spider-Man 2", în care personajul interpretat de acelaşi Garfield are de înfruntat un adversar mult mai puternic decât el, Electro, jucat de Jamie Foxx. Franciza cinematografică "Spider-Man" a generat încasări de 3,96 miliarde de dolari la nivel mondial.