Spielberg are cele mai mari şanse la premiile Bafta şi DGA

PLOAIE DE NOMINALIZĂRI Filmul „Lincoln”, ce prezintă eforturile depuse de fostul preşedinte american Abraham Lincoln pentru a pune capăt sclaviei, în care rolul principal este interpretat de actorul Daniel Day-Lewis, a primit, ieri, cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de zece la premiile BAFTA. Versiunea cinematografică a musicalului „Les Miserables” şi ecranizarea romanului „Life of Pi / Viaţa lui Pi” au primit câte nouă nominalizări, iar cel mai recent film din franciza Bond, intitulat „Skyfall / 007: Coordonata Skyfall”, a fost nominalizat la opt categorii de premii. Thrillerul „Argo”, ce prezintă misiunea de salvare a unor diplomaţi americani rămaşi captivi într-o ambasadă din Teheran, a primit şapte nominalizări, adaptarea cinematografică a romanului „Anna Karenina” va concura la şase categorii. De altfel, Steven Spielberg şi Ang Lee se regăsesc cu cele mai mari şanse şi pe lista celor cinci cineaşti nominalizaţi în acest an la premiile decernate de Sindicatul regizorilor americani (DGA).

La categoria Cel mai bun film vor concura producţiile „Argo”, „Les Miserables”, „Life of Pi”, „Lincoln” şi „Zero Dark Dark Thirty”. La categoria Cel mai bun regizor au fost nominalizaţi: Michael Haneke („Amour”), Ben Affleck („Argo”), Quentin Tarantino („Django Unchained”), Ang Lee („Life of Pi”) şi Kathryn Bigelow („Zero Dark Thirty”). La categoria Cea mai bună actriţă vor concura Emmanuelle Riva („Amour”), Helen Mirren („Hitchock”), Jennifer Lawrence („Silver Linings Playbook”), Jessica Chastain („Zero Dark Thirty”) şi Marion Cotillard („Des rouilles et d\'os”). La categoria Cel mai bun actor au fost nominalizaţi Ben Affleck („Argo”), Bradley Cooper („Silver Linings Playbook”), Daniel Day-Lewis („Lincoln”), Hugh Jackman („Les Miserables”) şi Joaquin Phoenix („The Master”). Amy Adams („The Master”), Anne Hathaway („Les Miserables”), Helen Hunt („The Sessions”), Judi Dench („Skyfall”) şi Sally Field („Lincoln”) vor concura la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar. La categoria Cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizaţi Alan Arkin („Argo”), Christoph Waltz („Django Unchained”), Javier Bardem („Skyfall”), Philip Seymour Hoffman („The Master”) şi Tommy Lee Jones („Lincoln”).

La categoria Cel mai bun scenariu original au fost selecţionate filmele „Amour” (Michael Haneke), „Django Unchained” (Quentin Tarantino), „The Master” (Paul Thomas Anderson), „Moonrise Kingdom” (Wes Anderson, Roman Coppola) şi „Zero Dark Thirty” (Mark Boal). La categoria Cel mai bun scenariu adaptat au fost selecţionate „Argo” (Chris Terrio), „Beasts of the Southern Wild” (Lucy Alibar, Benh Zeitlin), „Life of Pi” (David Magee), „Lincoln” (Tony Kushner) şi „Silver Linings Playbook” (David O. Russell). Peliculele „Anna Karenina”, „The Best Exotic Marigold Hotel”, „Les Miserables”, „Seven Psychopaths” şi „Skyfall” vor concura la categoria Cel mai bun film britanic. La categoria Cel mai bun documentar au fost nominalizate producţiile „The Imposter” (Bart Layton, Dimitri Doganis), „Marley” (Kevin Macdonald, Steve Bing, Charles Steel), „McCullin” (David Morris, Jacqui Morris), „Searching for Sugar Man” (Malik Bendjelloul, Simon Chinn) şi „West of Memphis” (Amy Berg). La categoria Cel mai bun film de animaţie vor concura peliculele „Brave” (Mark Andrews, Brenda Chapman), „Frankeenweenie” (Tim Burton) şi „ParaNorman” (Sam Fell, Chris Butler). La categoria Cel mai bun film străin au fost nominalizate producţiile cinematografice „Amour” (Michael Haneke), „Headhunters” (Morten Tyldum), „The Hunt” (Thomas Vinterberg), „Des rouille et d\'os” (Jacques Audiard) şi „Intouchables” (Eric Toledano, Olivier Nakache).

PREDICŢII ÎNAINTEA OSCARURILOR Gala de decernare a premiilor Academiei de film şi televiziune britanice (BAFTA) va avea loc la Royal Opera House din Londra, pe 10 februarie. Între timp va avea loc cea de-a 65-a gală de decernare a premiilor Sindicatul regizorilor americani (DGA) pe 2 februarie, la Los Angeles. Alături de Steven Spielberg şi Ang Lee se regăsesc pe lista celor cinci cineaşti nominalizaţi în acest an Kathryn Bigelow, Ben Affleck şi Tom Hooper. Ben Affleck, în vârstă de 40 de ani, a primit astfel prima lui nominalizare la premiile DGA, pentru filmul “Argo”, ce prezintă drama unor diplomaţi americani rămaşi captivi în Teheran. În schimb, Steven Spielberg a primit cea de-a 11-a nominalizare din carieră la premiile DGA, pentru “Lincoln”. Kathryn Bigelow a fost nominalizată pentru “Zero Dark Thirty”, o peliculă ce prezintă misiunea de capturare a teroristului Osama ben Laden, taiwanezul Ang Lee, pentru adaptarea 3D a celebrului roman “Life of Pi”, iar britanicul Tom Hooper, pentru adaptarea cinematografică a musicalului “Les Miserables”.

Printre absenţele notabile de pe lista cineaştilor nominalizaţi la premiile DGA din acest an se remarcă cea a cineastului american Quentin Tarantino, regizorul filmului “Django Unchained”, un spaghetti-western despre sclavie şi libertate, despre care se vorbeşte tot mai mult la Hollywood, după ce a obţinut cinci nominalizări la Globurile de Aur, inclusiv la categoria Cel mai bun regizor. Nici cineastul David O. Russell nu se regăseşte pe lista regizorilor nominalizaţi în acest an de Sindicatul regizorilor americani, deşi cel mai recent film al său, comedia cu accente dramatice “Silver Linings Playbook”, a fost nominalizată la patru categorii de premii la gala Globul de Aur, ce va avea loc duminică.

Doar de şase ori în ultimii 62 de ani câştigătorul premiului DGA nu s-a impus şi la premiile Oscar, decernate de Academia americană de film. Cea mai recentă “inadvertenţă” a avut loc în 2003, când Rob Marshall a câştigat DGA Award pentru musicalul “Chicago”, dar a pierdut Oscarul în favoarea lui Roman Polanski, recompensat în acel an pentru drama “The Pianist / Pianistul”. Premiile decernate de Sindicatul regizorilor americani, alături de cele ale sindicatelor actorilor, scenariştilor şi producătorilor americani, acordate înainte de premiile Academiei de film americane, ajută la restrângerea spectrului de posibili nominalizaţi la Oscar. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 10 ianuarie, iar trofeele vor fi decernate pe 24 februarie.