Spionajul britanic monitorizează rezervările hoteliere

Serviciul guvernamental britanic de informaţii (GCHQ) monitorizează deplasările oficialilor guvernamentali şi diplomaţilor printr-un sistem automat de vizualizare a site-urilor de rezervări hoteliere, situaţie care facilitează activităţile de spionaj. Conform unor documente oferite de transfugul Edward Snowden, fost consultant al Agenţiei americane pentru Securitatea Naţională (NSA), revistei germane „Der Spiegel”, serviciul guvernamental britanic de informaţii are de peste trei ani un sistem care monitorizează automat rezervările online la aproximativ 350 de hoteluri de lux din întreaga lume. Sistemul permite urmărirea şi spionarea oficialilor guvernamentali şi diplomaţilor care efectuează vizite bilaterale sau participă la reuniuni internaţionale. Programul secret, care are numele de cod „Royal Concierge”, în traducere „Majordomul Regal“, are obiectivul de a oferi serviciilor de spionaj informaţiile necesare urmăririi şi interceptării oficialilor care efectuează deplasări în străinătate. În cadrul programului de monitorizare, lansat în anul 2010, serviciul GCHQ primeşte automat toate informaţiile despre o rezervare după confirmarea acesteia printr-un site guvernamental de tip gov.xx la oricare dintre cele 350 de hoteluri monitorizate.