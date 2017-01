Sînt indivizi care s-au specializat în spionajul de partid. Fac pînde, filează, filmează, şopîrlesc, întocmesc rapoarte. Un spion de partid este recrutat dintre cei care duc vorba de colo pînă colo, ceea ce presupune că indivizii în cauză au o constituţie adecvată şi o pregătire fizică fără cusur. Imaginaţi-vă ce efort depun cei care duc vorbele grele de colo pînă colo... Care este obiectul de activitate al spionului de partid? Prinderea şi anihilarea trădătorilor şi mişeilor dintr-o organizaţie, eliminarea celor care se opun cultului personalităţii. Pe urmă, eradicarea din rădăcini şi tulpini a tuturor perverşilor care nu votează după cum se ridică mîna de la centru. La începutul activităţii sale, spionul apela la diverse metode empirice, precum cele folosite de bătrînul Colombo. De pildă, se înfiltra în mulţime, în timpul şedinţelor de partid, cu gulerul de la trenci ridicat şi cu pălăria pleoştită pe cap, în aşa fel încît, la prima vedere, să pară un simplu cetăţean aflat în trecere pe ordinea de zi. De foarte multe ori, din cauza vizibilităţii reduse, îi încăleca pe reformiştii de doi lei din primul rînd. Spionul de partid are urechi foarte bine dezvoltate, nu numai în lăţime. Dacă vrea, îţi poate asculta şi plămînii. Au fost situaţii cînd unii activişti s-au trezit, ca efect colateral al tusei tabacice, pe diverse liste negre, fiind acuzaţi că au complotat la adresa conducerii de partid şi de stat. În diverse alte cauze, trădătorii au fost săltaţi din grupul celor care practică frecvent tusea măgărească. Despre aceşti indivizi, precum şi despre cei cu polipi, se spune că ar fi şmecherii care aduc deservicii nucleelor politice pe care le reprezintă. Chiar dacă este extrem de vigilent, spionul nu reuşeşte să treacă întotdeauna neobservat, mai ales atunci cînd, aflat în sala de şedinţe, îşi pune gluga pe cap, pozînd în călugăr neprihănit.Pentru că e peltic, stîlceşte indicativele, generînd o permanentă stare de confuzie la bază. De pildă, “blază” în loc de “barză”. Din această cauză, au fost situaţii cînd s-au creat confuzii de identitate între diverşi trădători de partid cu nume de străzi. Numărul mare de tomberoane din jurul sediului unui partid reprezintă un indiciu în ceea ce priveşte prezenţa spionului în zonă. Nu se întreabă nimeni de ce tomberoanele au ochi şi se deplasează cu uşurinţă dintr-o extremitate în alta! Oare de ce tomberoanelor de genul ăsta le cresc urechile ca la măgari? La unele şedinţe de partid, sub pretextul păstrării curăţeniei, s-au plasat astfel de tomberoane printre activişti. Dacă nu l-ar fi dat de gol mirosul de şobolan mort sub scara blocului, atunci, cu siguranţă, spionul şi-ar fi îndeplinit misiunea fără cusur. Cînd gaşca i-o cere, personajul nostru se poate transforma într-o glugă de coceni. Nu este o figură nouă, dacă ţinem cont de faptul că întreaga conducere a partidului în cauză este o imensă glugă de coceni. Spionul de partid intră foarte bine în pielea personajelor din “Scufiţa Roşie”. Să recunoaştem, sînt roluri grele, mai ales cel al bunicuţei, care nu ştii niciodată cînd e lup sau cînd e naturală! Spionul politic este animat de nenumărate idealuri. El s-a angajat să depăşească indicatorii de producţie la filat trădători de partid. Aceştia sînt livraţi ca materie primă pentru fabricanţii de “ţapi ispăşitori”.