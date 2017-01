Spionajul pe internet, condamnat!

Summitul NETmundial de la Sao Paulo a condamnat, joi seara, spionajul pe internet, după câteva luni de la scandalul interceptărilor americane, şi a pledat pentru ”o nouă guvernanţă multilaterală a unui internet deschis şi eliberat de sub tutela americană”. Supravegherea în masă este arbitrară şi subminează încrederea în internet, se arată în rezoluţia finală a acestui summit internaţional, la care au participat, timp de două zile, peste 900 de reprezentanţi ai unor guverne, ai sectorului privat, lumii academice, societăţii civile şi ai unor instituţii tehnice. ”Colectarea şi utilizarea datelor personale de către actori de stat şi non-etatişti trebuie supuse legilor internaţionale în domeniul drepturilor omului”, insistă actorii de pe net, un ecou la scandalul interceptărilor efectuate de Agenţia Naţională americană pentru Securitate (NSA) asupra comunicaţiilor preşedintei braziliene, Dilma Rousseff, cancelarului german, Angela Merkel, sau preşedintelui mexican, Enrique Peńa Nieto. Dezvăluirile fostului consultant NSA Edward Snowden, din vara lui 2013, au determinat-o pe Rousseff să prezinte la ONU ideea unui control multilateral asupra utilizării internetului şi apoi să convoace acest summit fondator, într-o încercare de instaurare a unei ”guvernanţe la nivel mondial eliberate de jugul american”.

Din motive în principal istorice, legate de edificarea reţelei la nevoile momentului, SUA controlează sau găzduiesc principalele organisme care administrează adresele, numele de domeniu, normele şi protocoalele webului, ceea ce provoacă, de mai mulţi ani, rezerve în rândul actorilor netului şi anumitor guverne. Exploatând o breşă în neîncrederea faţă de SUA în urma scandalului provocat de Snowden, preşedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi, la Moscova, că orice informaţie care tranzitează Google trece prin servere din SUA, unde, în opinia sa, totul este supravegheat, şi că internetul este un proiect al CIA.

SUA şi-au dat acordul, săptămâna trecută, asupra unei revizuiri a statutului ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organismul care acordă adrese IP şi nume de domeniu pe internet - ca de exemplu .com sau .gov - şi care are sediul în California. Este vorba despre un gest simbolic, dar marcant, salutat de NETmundial, care insistă totodată ca procesul de globalizare a ICANN să conducă la crearea unei administraţii în mod veritabil internaţionale şi globale în serviciul interesului public şi care să fie, în acelaşi timp, responsabilă şi transparentă. În opinia organizatorilor şi participanţilor din peste 80 de state, acest summit a fost un succes, dincolo de consensul, care nu are un caracter constrângător, publicat joi seara. În fapt, Brazilia a reuşit să reunească pentru prima dată actori cu interese foarte diverse, pentru a trasa contururile unei guvernanţe a webului.