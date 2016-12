„Spiru Haret” va afla în octombrie dacă a cîştigat procesul împotriva Guvernului

Curtea de Apel Bucureşti va lua în discuţie, pe 6 octombrie, cererea Universităţii „Spiru Haret” (USH) de anulare a prevederilor din hotărîrea de Guvern care elimină Universitatea de pe lista celor acreditate, interzicînd în acest fel organizarea admiterii pentru anul universitar 2009-2010. Aceeaşi instanţă a decis, vinerea trecută, suspendarea a două articole din respectiva hotărîre. Reprezentanţii USH au salutat decizia de vineri a instanţei, apreciind că este favorabilă instituţiei de învăţămînt. Conducerea universităţii a atacat-o dur pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei, cerînd demiterea sa. „Instanţa a dat o hotărîre dreaptă şi înţeleaptă. Ea înseamnă că Spiru Haret poate organiza admitere la toate formele de învăţămînt. În plus, hotărîrea de astăzi a instanţei dă dreptul tuturor universităţilor din ţară să organizeze admitere în toate spaţiile pe care le deţin”, afirma, la sfîrşitul săptămînii trecute, consilierul preşedintelui Universităţii, profesorul Gheorghe Bică. În consecinţă, acesta i-a cerut public premierului Emil Boc, în numele Universităţii Spiru Haret, s-o demită „de urgenţă” pe Ecaterina Andronescu. În plus, potrivit lui Bică, instituţia de învăţămînt îşi rezervă dreptul de a solicita Ministerului despăgubiri materiale „pentru gravele prejudicii de imagine cauzate”. „Dacă Senatul Universităţii va decide să analizeze cuantumul cheltuielilor pentru repararea prejudiciului de imagine, s-ar putea să se decidă ca Universitatea să ceară despăgubiri Ministerului”, a spus Gheorghe Bică. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au declarat că deşi a primit dreptul de a organiza admiterea, USH poate face acest lucru numai pentru specializările şi formele de învăţămînt autorizate sau acreditate. Mai mult, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că instituţia pe care o reprezintă va formula recurs la Înalta Curte de casaţie şi Justiţie.