SPIT expediază somațiile de plată

19:10:44 / 12 Mai 2017

Taxe locale

Am avut nevoie de un Cerdificat de rezidenta fiscala si am platit vreo 724 lei plus 27 lei pentru urgenta. Motivul nu l-am inteles nici acum. Am fost obligat sa fac o cerere la SPIT cu proprietatile mele ,2 bucati in care sunt 50% cu sotia iar una este Mostenirea pe numele meu. Pe aceasta mostenire am facut "renovare si extindere de 42 m2" in 2012 si "acareturi" o magazie de 15 m2 tot in 2012. Abia acum, cand am cerur Certificatul am fost obligat sa platesc retroactiv acea suma. Pentru ce?? Consider ca nu am gresit cu nimic in fata SPIT. In 2012, toate actele cerute au fost aduse si s-a eliberat chitanta pentru declaratia facuta.