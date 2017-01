Spital premiat la Frankfurt

Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” a fost premiat la Frankfurt pentru calitatea managementului, leadership, tehnologie și inovație, primind distincția pentru excelență la categoria ”Diamant” în cadrul celei de-a 28-a Convenții a ”International Arch of Europe Award”, care a avut loc în 25 și 26 aprilie. Premiul recunoaște, printre altele, realizările excepționale ale laureaților în domenii precum calitatea managementului, capitol la care Spitalul ”Nicolae Malaxa” a devenit în ultimii ani, de când este manageriat de conf. univ. dr. Adrian Secureanu, un veritabil punct de reper pentru managementul medical românesc. În expunerea de motive se subliniază faptul că Spitalul ”Nicolae Malaxa” din București face din asigurarea calității serviciilor sale ”o cheie de boltă care vizează îmbunătățirea continuă a managementului în vederea păstrării poziției de lider în sectorul său de activitate”, se arată într-un comunicat de presă al instituției medicale. Premiul i-a fost înmânat managerului spitalului, conf. univ. dr. Adrian Secureanu, de președintele ”Internațional Arch of Europe Award”, Jose E. Prieto, în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat la Frankfurt, la care au participat invitați din 54 de țări, lideri ai mediului de afaceri, profesioniști din domeniul economiei, personalități academice și reprezentanți ai corpului diplomatic. Este pentru al treilea an consecutiv când Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” din București primește recunoaștere internațională la cel mai înalt nivel în domeniul calității managementului și serviciilor medicale.