Spital românesc premiat la Londra

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti a fost premiat drept cel mai bun spital regional, iar directorul Mircea Enescu a primit distincţia de manager al anului, din partea Europe Business Assembly (EBA) din Marea Britanie.

Decernarea distincţiilor a avut loc în cadrul Achievements Forum, pe 21 aprilie, la Londra.

Nominalizarea spitalului şi a directorului Mircea Enescu a fost făcută la categoria de premii ”Innovation in Health and Public Management” (Inovaţie în sănătate şi management), în cadrul căreia au fost nominalizate instituţiile/companiile publice, precum şi profesionişti din domeniu care s-au remarcat prin: atragerea de fonduri pentru modernizarea anumitor secţii, spitale şi clinici publice, implementarea de programe naţionale pentru diferite afecţiuni în beneficiul pacienţilor, dezvoltarea educaţiei medicale a specialiştilor prin diverse programe/acţiuni ştiinţifice şi rezultate medicale excepţionale: transplanturi, intervenţii chirurgicale etc. În acest spital au loc anual peste 200.000 de consultaţii şi sunt internaţi peste 30.000 de copii din toată țara.