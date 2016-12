Spitale conduse de experţi în management sanitar

Cel mai probabil, cele mai multe unităţi sanitare vor fi conduse, din 2011, de către experţi în management sanitar, variantă care pare să avantajeze bunul mers al activităţii spitalelor. Şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa are toate şansele ca, din acest an, să fie coordonat de specialişti în management sanitar şi nu doar de un manager, persoană fizică. „Dacă în şedinţa de mâine (azi – n.r.) a Consiliului de Administraţie (CA) se va vota propunerea de scoatere la licitaţie a unei achiziţii de servicii publice de management sanitar, am să candidez şi eu cu firma mea”, a declarat actualul manager al SCJU, dr. Dan Căpăţână. Se pare că şi reprezentanţii CA agrează această formulă.