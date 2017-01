Spitale cu bolnavi doar pe hârtie

Pe parcursul evaluării spitalelor, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au depistat unele nereguli. Potrivit ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, una dintre comisiile de control a descoperit într-un spital că, din pacienţii care ocupau paturile unei secţii, conform fişelor acestora, doar jumătate se aflau în secţie, ceea ce demonstrează că unele spitale înregistrează mai mulţi pacienţi, pentru care ministerul le decontează bani. “Anul trecut, din tot bugetul sănătăţii, aproape 51% am plătit pentru servicii medicale efectuate la spitale. Media europeană pe acest segment este sub 40%. Deci noi plătim foarte mult pentru servicii medicale la spitale. De ce plătim foarte mult? Pentru că foarte mulţi pacienţi se adresează spitalului direct, cheamă ambulanţa direct”, a explicat Attila Cseke. Demnitarul a subliniat că unul dintre punctele tari ale coplăţii este faptul că resursele financiare plătite din acele tarife vor rămâne la furnizorul de servicii medicale, dându-i o resursă financiară în plus.