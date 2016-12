Spitalele au nevoie de sânge!

Spitalele au mare nevoie de sânge! Multe dintre centrele de transfuzii sanguine din țară au stocurile aproape epuizate, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, dar și la începutul anului numărul donatorilor fiind mult prea mic. ”Din cauza scăderii numărului donatorilor de sânge, stocurile de sânge ale spitalului s-au epuizat. Facem un apel la toți cei care vor să ajute semenii aflați în nevoie să doneze sânge. Donând sânge, fiecare dintre noi intră în lupta contracronometru pentru salvarea vieții pacienților”, este anunțul postat pe site-ul Spitalului Militar (SUUMC) din București, de altfel anunț general valabil pentru toate unitățile sanitare. Pentru a deveni donator de sânge trebuie îndeplinite următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutate peste 50 kg, puls regulat, 60 - 100 bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg, să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale, femeile să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării, să nu fi fost sub tratament pentru hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, hepatice sau endocrine. De asemenea, orice persoană care a avut sau are una dintre următoarele boli: hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo), miopie forte (-) șase dioptrii, cancer nu poate dona. Cei care donează trebuie să fie odihniți și bine hidratați, să nu fumeze o oră și să nu consume alcool, grăsimi, dulciuri concentrate, să nu fi luat medicamente (aspirină, anticoagulante, antidiabetice etc.), să aibă o stare bună de sănătate fizică și mentală, stare de igienă personală corespunzătoare și să prezinte un act de identitate în original. Donarea de sânge constă în recoltarea unei cantități de 450 ml în timp de 8 și 10 minute.