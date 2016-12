Spitalele au rămas fără vaccin antitetanos!

Sistarea liniilor de producţie a vaccinurilor la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti generează grave probleme. Pe piaţa din România au dispărut o serie de produse extrem de eficiente în prevenirea multor afecţiuni, produse care erau procurate cu preţuri aproape simbolice. În lipsa substanţelor, suntem nevoiţi să apelăm la produsele din străinătate, cu preţuri uriaşe, chiar şi de o sută de ori mai mari. Aşa se face că nici distribuitorii nu se grăbesc în achiziţionarea lor, fapt care duce la declanşarea crizei de vaccinuri pe piaţa noastră. Multe dintre spitalele din România au rămas fără un vaccin extrem de important în prevenirea unei boli care poate fi chiar fatală, respectiv vaccinul antitetanos. El se administrează, de regulă, în urgenţele spitalelor, pentru a preveni infecţia care declanşează boala numită tetanos, o boală extrem de gravă care poate duce chiar şi la decesul pacientului.

VACCINUL SE RECOMANDĂ MAI ALES ÎN CAZUL PLĂGILOR, PROFILAXIA FIIND EXTREM DE IMPORTANTĂ LA PERSOANELE CARE LOCUIESC ÎN ZONE INUNDATE, FIIND CUNOSCUT FAPTUL CĂ GERMENELE (BACILUL TETANIC) SE GĂSEŞTE ÎN PĂMÂNT, SUB FORMĂ DE PORI.

Şi cum Constanţa este sub atenţionare de cod portocaliu de inundaţii, începând de astăzi, iar multe dintre spitalele din judeţ au rămas fără vaccin, dacă va fi cazul, specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) vor apela la rezerva antiepidemică a instituţiei. „Mai avem doar 109 doze de vaccin. Sperăm ca numărul solicitărilor să nu fie mai mare”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. Fără vaccin antitenos a rămas Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dar dr. Dina a explicat că pacienţii cu probleme sunt trimişi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, care mai are 179 de doze sau, în funcţie de gravitatea situaţiei, sunt aduse doze la UPU a SCJU. Singurul spital din judeţ care mai are vaccin este Spitalul Orăşenesc Hârşova, cu 12 doze. De asemenea, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol mai are 43 de doze, a informat directorul executiv al DSPJ. Restul unităţilor sanitare au rămas fără nicio doză, potrivit DSPJ. Ministerul Sănătăţii a cerut o situaţia clară a numărului de doze de la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi din sistemul public din ţară.