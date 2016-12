Spitalele CFR, la Ministerul Sănătăţii

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că spitalele CFR, cu excepţia celor din Bucureşti, ar trebui să treacă în sistemul Ministerului Sănătăţii (MS). „Fenechiu a spus un lucru de bun simţ: CFR nu mai este a doua armată a ţării, cum era pe vremuri şi atunci nu are de ce să aibă spitalele CFR-ului. Spitalele CFR-ului, poate cu excepţia unuia sau a două din Bucureşti, ar trebui să intre în sistemul normal al MS”, a spus Ponta. El a arătat că nu a înţeles reacţia celor de la sindicate, pentru că nu se punea problema să se desfiinţeze vreun spital sau vreun loc de mună sau să se schimbe vreo salarizare. „Se punea problema doar ca medicii aceia să nu-l mai aibă şef pe ministrul Transporturilor, care nu are nicio treabă cu Sănătatea, să-l aibă pe ministrul Sănătăţii, lucru care chiar cred că nu are nicio importanţă pentru medici, pentru asistenţi. E important să funcţioneze bine spitalul”, a spus Ponta.