Spitalele din România au nevoie de aparatură de două miliarde de euro

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat că România are nevoie de două miliarde de euro pentru echiparea spitalelor cu aparatură medicală modernă astfel încît să ajungă la nivelul de bază al dotărilor din ţările membre ale Uniunii Europene. Prezent la deschiderea salonului expoziţional Rommedica, demnitarul a declarat că Ministerul Sănătăţii (MS) va finanţa, în 2009, cu aproximativ 70 milioane euro dotarea cu echipamente a unităţilor ATI din spitale şi va investi, împreună cu Banca Mondială, peste 10 milioane de euro în echipamente pentru camerele de primiri urgenţe din spitalele mici de ţară. Ministrul Ion Bazac a afirmat că în ciuda dificultăţilor economice, investiţiile publice în sănătate vor continua. “Există foarte multe lucruri de făcut în sistemul public de sănătate. Este imposibil să putem acoperi nevoile într-un singur an, dar cu siguranţă putem face paşi în această direcţie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ion Bazac. În plus, ministrul a anunţat că şapte noi spitale judeţene de urgenţă au finanţarea asigurată şi se află în proces de licitare, iar alte opt spitale, pentru care ministerul caută soluţii de finanţare în sistem public-privat, sînt în faza de analiză de oportunitate şi prioritizare. “Nu sînt adeptul experimentelor şi al risipei de energie. Nu trebuie să reinventăm roata, ci să valorificăm acele modele care s-au dovedit funcţionale în alte sisteme din Europa şi din lume. Parteneriatul public-privat în sănătate este un model pentru România, pe care intenţionez să îl susţin în convingere şi în acţiune”, a precizat Ion Bazac. Referitor la modelul asigurărilor de sănătate complementare, a cărui formulă va fi finalizată pînă la sfîrşitul anului, dr. Bazac a declarat că acesta este unul funcţional, care va aduce în sistem competiţia pentru finanţare între unităţile medicale, mai multe oportunităţi de dezvoltare pentru acestea, eficienţă şi servicii mai bune pentru pacienţi. “Cred cu tărie că este necesar şi îmi doresc să devină realitate începînd cu anul viitor”, a adăugat ministrul Sănătăţii. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Irinel Popescu, şi-a exprimat speranţa ca la tîrgul expoziţional să se găsească lucruri novatoare care să poată fi utilizate în sistem “întrucît costurile pot scădea dacă există performanţă în sistemul de sănătate”.