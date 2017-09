Spitalele mari nu au buget pentru vouchere de vacanță. Sindicatele, nemulțumite

Reprezentanții Sanitas solicită o întâlnire de urgență cu premierul sau cu un vicepremier pentru a clarifica problema voucherelor de vacanță, în contextul în care spitalele mari și institutele nu au buget pentru aceste sporuri, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Federației Sanitas Viorel Hușanu. "Am trimis o adresă către Guvernul României prin care solicităm o întâlnire cu premierul, sau un vicepremier, pentru că au început deja pe legea salarizării să apară primele semnale negative. Au început primăriile să acorde voucherele de vacanță. Spitalele mari, spitalele grele, Spitalul de Urgență și institutele nu au buget, nu au bani pentru așa ceva și au început oamenii să vocifereze și acea teamă, așa cum am spus și în trecut, va fi și legată de sporuri. Spitalele din subordinea administrației locale vor avea bugetul necesar acestor sporuri, spitalele mari nu vor avea de unde și în acest sens astăzi am înaintat o adresă către Guvernul României, solicitând o întâlnire de urgență, pentru a clarifica lucrurile, pentru că vor degenera", a spus Hușanu.

Acesta a mai adăugat că, dacă vor apărea primele vouchere de vacanță doar la spitalele mici, vor fi nemulțumiri în cadrul salariaților din spitalele mari.

Voucherele de vacanță vor fi acordate în sistemul public fie din 2017, fie din 2018, de către fiecare ordonator de credit în funcție de solicitările angajaților, dar și de disponibilitățile financiare ale instituției pentru acest an, se menționează în Programul de Guvernare 2017-2020.