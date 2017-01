Spitalele, pregătite cu medicamente şi materiale sanitare

De sărbători, cînd numărul solicitărilor către unităţile sanitare creşte semnificativ, managerii spitalelor şi-au făcut din timp aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare, mai ales că în acele zile niciun furnizor nu mai lucrează. „Ca în fiecare an, ne-am pregătit din timp. Am ţinut în permanenţă legătura cu furnizorii, tocmai pentru a avea tot ce ne trebuie. Credem că nu vom avea nicio problemă şi că toate solicitările vor fi onorate în cel mai scurt timp. Mai avem două zile la dispoziţie”, a declarat directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - dr. Bogdan Cîmpineanu. Şi managerii spitalelor din judeţ au „presat” furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, astfel încît activitatea medicală să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii. Directorul Spitalului din Medgidia, dr. Stere Buşu, a declarat că totul este pus la punct şi că bolnavii nu vor avea cu nimic de suferit. „Avem totul pus la punct. Spitalul este încălzit corespunzător, nu vor fi probleme”, spune dr. Buşu. La rîndul său, managerul Spitalului Municipal din Mangalia, dr. Ion Niculescu, a declarat că, sub nicio formă, bolnavii nu vor avea de suferit. „Rămînem cu aproximativ 20 de miliarde lei. Am reuşit să dăm salariile, bonurile de masă şi toate sporurile salariaţilor. Toţi pacienţii care sînt internaţi aici şi care ne vor cere ajutorul vor avea tot ce le trebuie”, susţine managerul unităţii sanitare cu paturi din Mangalia.