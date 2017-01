Spitalele se înarmează împotriva unei bacterii tot mai rezistente la antibiotice

Serviciile de sănătate trebuie să întrebuinţeze serios toate resursele disponibile în materie de antibiotice şi măsuri de prevenţie împotriva unei bacterii a cărei ameninţare mortală se răspîndeşte în tot mai multe spitale. Bacteria Acinetobacter baumannii (A. baumannii) reprezintă o ameninţare tot mai mare, iar stăpînirea puseurilor epidemiologice în cadrul serviciilor de sănătate s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Studiul efectuat la Atena a relevat faptul că această bacterie are o rată de rezistenţă la antibiotice de pînă la 30%. Bacteria A. baumannii, prezentă în mod natural la nivelul epidermei, în tubul digestiv sau la nivelul gîtului anumitor persoane (purtătorii sănătoşi), are un rol tot mai mare în răspîndirea infecţiilor nosocomiale, contractate în spitale sau în clinicile medicale, în sălile de reanimare sau de terapie intensivă. Aceşti germeni cauzează infecţii pulmonare, sangvine (septicemie), urinare şi la nivelul intervenţiilor chirurgicale, în special în cazul pacienţilor slăbiţi de boală, în vîrstă, cu un sistem imunitar precar, care au suferit arsuri şi traumatisme majore sau celor care se află sub asistenţă respiratorie mecanică.

Mortalitatea pacienţilor care au contractat infecţii nosocomiale cauzate de această bacterie extrem de rezistentă la tratament variază de la 17 la 46% în cazul septicemiilor, putînd ajunge la 70% în cazul pneumopatiilor, potrivit statisticilor Institutului de Supraveghere Sanitară din Franţa, ale cărui departamente nu au fost ocolite de aceste probleme. Regulile stricte de igienă, precum spălarea mîinilor, limitarea contactelor cu pacienţii, folosirea materialelor de unică folosinţă sau sterilizarea materialelor refolosibile, sînt absolut esenţiale. Trecînd în revistă panoplia de antibiotice disponibile, autorii constată că acelea care au fost multă vreme considerate ca fiind adevăraţi ”agenţi de şoc”, antibioticele din clasa Carbapenem, s-au lovit în ultimii ani de o rată de rezistenţă mult mai ridicată din partea acestei bacterii. Cercetătorii consideră că este nevoie de luarea urgentă a unor măsuri pentru a preveni apariţia epidemiilor în spitale şi clinicile medicale, precum şi de identificarea medicamentelor şi a combinaţiilor terapeutice cele mai eficiente.