Spitalele vor avea bani de salarii şi utilităţi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, a dat asigurări, ieri, că toate spitalele nu vor avea probleme în a-şi plăti salariile şi utilităţile pentru acest an, nefiind necesară o rectificare bugetară în acest scop. „În ceea ce priveşte luna decembrie, am spus şi repet că ar fi nevoie de o mică suplimentare la rectificarea din octombrie - vorbesc aici de plăţi, şi nu de credite de angajament - pentru ca toate serviciile medicale să fie acoperite. Dacă nu, vom găsi soluţii din bugetul anului viitor”, a spus preşedintele CNAS. În acelaşi context, Buşoi a făcut un apel la managerii spitalelor să nu mai dezinformeze spunând că au „zero lei” în buget pe ultimele luni. „Îi rog să se încadreze în suma de contract, aşa cum a fost ea alocată pe baza formulei de calcul decise de Ministerul Sănătăţii şi care se află şi în Contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale. Chiar dacă fac servicii în plus, şi aceasta este situaţia în România de 20 de ani, bugetul este la nivelul sumei de contract pe care au negociat-o la începutul anului”, a afirmat Buşoi.