Spitalul CF Constanţa, reclamat de foşti pacienţi

Seria reclamaţiilor la adresa spitalelor din România continuă. Şi în acest caz, este vorba despre un spital ce se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Doi foşti pacienţi ai Spitalului Clinic de Căi Ferate Constanţa, Paraschiva Ţarălungă şi Bogdan Ţarălungă, s-au plâns de unele „tratamente” primite în spital din partea personalului medical, dar şi de faptul că s-au ales cu infecţii intraspitaliceşti. Paraschiva Ţarălungă a declarat că managerul Spitalului CF Constanţa, Dorel Oprea, nu spune adevărul atunci când se laudă că infecţiile intraspitaliceşti stau departe de spital, precizând că, atunci când a fost internată, s-a ales cu o infecţie după ce a folosit plosca unităţii. „După ce am fost operată a fost nevoie să folosesc plosca. La scurt timp mi-a apărut o mâncărime exact pe fese, cum stăteam pe ploscă. Directorul m-a trimis atunci la secţia Dermato-venerice, de unde am primit un tratament. Deşi am fost operată în urmă cu câţiva ani, nici în ziua de azi nu am scăpat de această problemă. Mă tot chinui, îmi dau cu creme şi nimic. Cum poate să spună că nu sunt infecţii intraspitaliceşti?”, se plânge femeia. La rândul său, Bogdan Ţarălungă, fiul femeii, operat la finele anului trecut - diagnosticul fiind de apendicectomie pentru apendicită acută catarală - de asemenea la Spitalul CF Constanţa, a reclamat faptul că asistentele medicale din secţia reanimare l-au tratat cu indiferenţă, chiar dacă durerile de după operaţie au fost îngrozitoare. Atât mama sa, Paraschiva, cât şi el, au depus în scris reclamaţii la adresa spitalului, în aşteptarea unui răspuns din partea conducerii. Bogdan se plânge că, la scurt timp după operaţie, a început să simtă dureri insuportabile în zona abdominală şi a inimii. „În urma acestor simptome am apelat la asistenta de serviciu, Otilia Nicola, pentru a-mi administra calmantele necesare. Aceasta nici măcar nu m-a băgat în seamă. Nici cealaltă asistentă, Helen Chivu, nu m-a băgat în seamă. Ba mai mult, a început să ţipe la mine că mă prefac şi să nu mai ţip că o deranjez. M-au făcut drogat şi în toate felurile”, spune Bogdan, care a povestit că asistentele din reanimare fumau şi beau cafele liniştite. Mama sa şi-a adus aminte că a venit într-un suflet la spital, atunci când băiatul i-a povestit cele întâmplate. „Le-am dat câte 250 de mii lei la fiecare şi nu au avut grijă de el. Atunci când m-a sunat băiatul că nu mai poate de durere, am venit imediat la spital. Am căutat o asistentă, dar nu era de găsit. Când am ajuns la etaj, toţi pacienţii din saloane erau pe hol, spunându-mi că nu au putut să doarmă din cauza ţipetelor copilului meu. Atunci când a apărut o asistentă medicală pe hol am întrebat-o de ce nu a chemat medicul de gardă să-l ajute pe băiat. Mi-a răspuns că nu a fost cazul. Am rugat-o să cheme medicul de gardă de dimineaţă şi mi-a spus că nu poate pentru că face duş”, a declarat Paraschiva, acuzându-le pe cele două asistente, Helen Chivu şi Otilia Nicola, de neglijenţă în serviciu.

COMISIE DE DISCIPLINĂ. Plângerile celor doi au fost luate în considerare de către echipa de conducere a spitalului, alcătuindu-se o comisie de disciplină. Cele două asistente medicale au dat câte o notă explicativă, negând afirmaţiile celor doi. Nicola Otilia povesteşte că bolnavul avea perfuzie şi că a fost monitorizat. „A dormit până la 13,30, după care s-a trezit şi a acuzat dureri în zona operaţiei. I-am administrat o fiolă de algocalmin intravenos, conform indicaţiilor medicului anestezist. Bolnavul a adormit, după care l-am trezit la ora 16,00 pentru a-i măsura tensiunea. La ora 17,20 a început din nou să acuze dureri şi să-mi ceară să-i fac ceva să doarmă. I-am explicat că este normal să aibă dureri, că este operat şi că i se va face ceva de somn la ora 22,00”, se arată în nota explicativă a asistentei Nicola. Şi Helen Chivu se apară şi spune că a respectat pe deplin sarcinile de serviciu. „La ora 22,00 am administrat, conform prescripţiei medicului, o fiolă de algocalmin intravenos şi o fiolă de diazepam intramuscular. Pacientul a adormit până la ora 2,00, când a început să ţipe că nu mai suportă perfuzia şi că îl doare mâna. Deoarece era în continuare agitat şi ţipa că-l înţeapă acul, i-am suprimat perfuzia, păstrând branula. Pacientul a readormit până la aprox. 4,00, când acesta s-a trezit şi a început să ţipe că-i este foame”, se arată în nota explicativă a celeilalte asistente.

FĂRĂ VINOVAŢI. Ancheta disciplinară desfăşurată în acest caz nu a scos nimic negativ la iveală, ambele asistente fiind nevinovate. „Nu s-au încălcat normele de conduită profesională şi nici de comportament la patul bolnavului de către cele două asistente. De asemenea, Comisia de Disciplină constată inexistenţa dovezilor concludente privind primirea de foloase materiale”, se arată în rezultatul anchetei. Cât priveşte acuzele aduse de către Paraschiva, potrivit cărora nu a primit în scris niciun răspuns din partea conducerii spitalului la reclamaţiile făcute, managerul dr. Oprea a declarat că o va sancţiona pe consilierul juridic, Adina Mocanu, care nu a trimis răspunsul reclamantei prin Poştă, cu confirmare de primire. În ceea ce priveşte posibila infecţie nosocomială contractată în cadrul Spitalului CF Constanţa, managerul nu crede că este vorba despre o dermatită de contact de la plosca spitalului.