Spitalul Clinic CF Constanţa dispare?

Şi unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) trec printr-o perioadă extrem de dificilă, datoriile acumulate de acestea ridicând mari probleme. Spitalul Clinic Căi Ferate (CF) Constanţa înregistrează o datorie imensă, respectiv de 5.343.751 lei, potrivit sindicaliştilor unităţii sanitare, care apreciază că în condiţiile date sunt toate şansele ca spitalul să dispară. Aşa se face că reprezentanţii Sindicatului Medico-Sanitar Feroviar (SMSF) Constanţa au înaintat secretarului general adjunct în MTI, Mircea Cristian Staicu, o sesizare punctuală a gravelor deficienţe. Ei cred că în perioada următoare spitalul se va confrunta cu probleme financiare majore atât în privinţa plăţii salariilor, cât şi a furnizorilor şi a obligaţiilor către bugetul de stat. În scrisoarea adresată oficialului din MTI, sindicaliştii explică motivele pentru care s-a ajuns în această situaţie fără precedent. Astfel, în documentul oficial se explică: în 2010 şi 2011 a fost făcută externalizarea abuzivă a serviciului de pază, spălătorie şi bucătărie prin nerespectarea art. 176 din Contractul Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate, respectiv art. 178 din CCM la nivel de grup de unităţi. „Referitor la spălătorie, considerăm că pentru reducerea cheltuielilor se putea organiza o singură spălătorie, şi anume în locaţia unde costurile utilităţilor sunt mult mai mici. De ce din 1974 nu s-a făcut până acum retehnologizarea acestui serviciu?”, întreabă sindicaliştii. Şi explicaţiile ce i-au fost adresate secretarului de stat nu se opresc aici. În privinţa serviciului de pază, pentru lipsa unei singure persoane s-a făcut externalizarea serviciului respectiv şi astfel cheltuielile au devenit mai mari, se plâng sindicaliştii. În cazul externalizării bucătăriei, ei susţin că se putea ca din două bucătării, cu locaţii diferite, să funcţioneze numai una, şi anume cea din clădirea nouă, unde costurile utilităţilor sunt mai mici. Implicit şi cheltuielile s-ar fi diminuat, explică sindicaliştii. Chiar dacă au fost semnalate nemulţumiri în privinţa mâncării atât din partea pacienţilor cât şi a medicilor, nu s-a făcut nimic. „La toate aceste externalizări am cerut un calcul de fezabilitate, dar nu a fost prezentat. Calculele noastre arată cheltuieli mai mari la toate serviciile externalizate”, mai susţin reprezentanţii SMSF. Şi asta nu e tot. Sindicaliştii atrag atenţia că lucrătorii cu funcţii în Siguranţa Circulaţiei precum şi pacienţii care necesită servicii de imagistică sunt nevoiţi să apeleze la alte centre.

SOS-UL SINDICALIŞTILOR: „CONTINUÂND ÎN ACEST FEL, SPITALUL VA DISPĂREA!”

Sindicaliştii au propus în repetate rânduri reducerea cheltuielilor prin renunţarea la clădirea ce aparţine Administraţiei Portului Constanţa şi pentru care s-au plătit sume uriaşe de-a lungul timpului. Astfel, în 2009, numai chiria a fost de 38.586 lei; energia electrică - 6.117, energia termică - 92.444 lei, apa canal - 7.497 lei, totalul ridicându-se la 144.644 lei. Şi în 2010 cheltuielile au fost importante, numai pentru chirie achitându-se suma de 39.405 lei. Evident, în 2011, preţul utilităţior a crescut, deci şi al cheltuielilor. Chiar dacă sindicaliştii au propus mutarea secţiei Medicală I ce funcţionează în respectiva clădire în cea de pe b-dul 1 Mai, demonstrându-se şi o reducere a cheltuielor cu 100.000 de lei pe an, conducerea nu a răspuns favorabil.

CONSULT FĂRĂ BAZĂ LEGALĂ!!! „Referitor la Siguranţa Circulaţiei, vizita medicală, conform Ordinului 447/2003, se face în Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Constanţa de pe b-dul I.C. Brătianu nr. 35-37. În altă locaţie, în incinta Portului, există un cabinet medical în care funcţionează doi medici şi doi asistenţi medicali, în două ture, ce efectuează fără bază legală vizita medicală a personalului cu responsabilităţi în Siguranţa Circulaţiei”, atrag atenţia MTI sindicaliştii. De asemenea, mai precizează sindicaliştii, există o problemă în Ambulatoriul privind Siguranţa Circulaţiei: „în urma decesului medicului de medicină de interne, activitatea medicală în privinţa Siguranţei Circulaţiei a devenit disfuncţională pe tura II”. „Am solicitat managerului şi Consiliului de Administraţie soluţionarea acestei situaţii. Au fost repartizaţi pentru 1-2 ore, din cei nouă medici de medicină internă de pe secţiile din spital, pentru activitate la cabinetul de medicină din Ambulatoriu, însă acest timp limitat nu este suficient pentru rezolvarea problemelor pentru Siguranţa Circulaţiei, şi se impune existenţa unui medic de medicină internă cu program asemănător celorlalte specialităţi”, spun sindicaliştii. Astfel că cei care au responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se declară nemulţumiţi de această situaţie, existând riscul să le fie refuzate serviciile, implicit scăderea veniturilor. Sindicaliştii, prin semnatarul documentului către MTI, lider as. med. Gheorghe Ionescu, a subliniat că, anul trecut, cei care îşi desfăşoară activitatea în respectivul Ambulatoriu au adus un venit de 3.200.000 lei, sumă din care se putea aloca necesarul reparării aparaturii medicale defecte şi reabilitării clădirii. Pentru că a solicitat conducerii spitalului unele documente, liderul SMSF, as. med. Ionescu, „a fost admonestat în public de către managerul spitalului dr. Dorel Oprea, pentru gestul îndrăzneţ de a solicita unele documente publice, fiind atenţionat că va fi ajutat să se pensioneze înainte de termen”. Sindicaliştii au înaintat o sesizare şi Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. Semnatarii reclamaţiei, dr. Mircea Cuculici,dr. Stelian Paris, dr. Dragoş Nicolae, dr. Constantin Panciulescu şi as. med. Gheorghe Ionescu, au cerut clarificarea unor aspecte şi la ITM. Printre altele, ei cer sancţionarea managerului Spitalului CF, dr. Dorel Oprea, pentru încălcarea dispoziţiilor din Codul Muncii ce instituie protecţia salariaţilor împotriva abuzurilor angajatorului.

MEDICII SĂ VINĂ CU PACIENŢII DE ACASĂ! Dispoziţia care i-a lăsat fără grai pe medicii Spitalului CF face referire la decizia din 28 februarie 2012. Managerul dr. Oprea decide ca în acest an medicii să realizeze 27 de cazuri de internare continuă şi 18 cazuri de internare de zi. La art. 3 din decizia managerului, se menţionează că decizia este una obligatorie, iar nerespectarea ei va atrage după sine diminuarea salariului. În replică, managerul dr. Oprea susţine că deciziile au fost luate pentru responsabilizarea cadrelor medicale, întrucât toţi au aceleaşi salarii şi, deci, trebuie să aibă prestaţii medicale aproape egale.