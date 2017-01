Spitalul de Boli Infecţioase primeşte bani de la Ministerul Sănătăţii

Spitalul de Boli Infecţioase a fost renovat şi modernizat cu bani alocaţi de Consiliul Municipal Constanţa, fiind singura unitate sanitară din judeţ refăcută cu fonduri de la primărie. Ministerul Sănătăţii Publice a decis să finanţeze lucrările de la Spitalul de Boli Infecţioase de abia acum, după ce unitatea sanitară a fost renovată complet. “Ministerul Sănătăţii ne-a alocat fonduri pentru a lucra la reconstrucţia aripii unde sînt internaţi bolnavii cronici şi sectorul de îngrijiri paleative. Bolnavii în faze terminale nu pot sta în salon cu alte persoane, trebuie să fie singuri şi să beneficieze de anumite îngrijiri. Fonduri am primit şi în urma rectificării bugetare. Vom cumpăra un grup electrogen care costă 67.071 de lei. Cel pe care îl avem este foarte vechi. Cînd s-au făcut probe pentru a vedea dacă funcţionează, ne-a fost arsă aparatura”, a declarat, ieri, managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. De asemenea, în planul de achiziţii se numără o cameră frigorifică pentru morga spitalului, o trusă de autopsie pentru morgă şi un analizator automat de biochimie, al cărei preţ este de 73.000 de lei. “Trebuie să facem ceva cu fosta centrală termică. Acea clădire este foarte veche şi am vrea să o modernizăm, dar nu avem nicicun studiu de fezabilitate. Ne gîndeam că am putea fie să o demolăm, fie să facem un sediu administrativ”, a declarat dr. Sorin Rugină.