Spitalul de Boli Infecțioase și-a dat în judecată actualul și fostul manager?!

Pe Portalul Tribunalului Constanța apar două procese, ambele având ca reclamant Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Constanța. În primul proces, SCBI își dă în judecată propriul manager, respectiv dr. Stela Halichidis. În cel de-al doilea proces, același spital acționează în judecată pe rectorul Universității ”Ovidius” Constanța, prof. univ. dr. Sorin Rugină (șef Secție Boli Infecțioase Adulți II, potrivit site-ului unității sanitare; fost manager al unității sanitare), pe dr. Elena Dumea (șef Secție Boli Infecțioase Adulți I) și pe dr. Simona Claudia Cambrea (director medical al spitalului). Primul proces, cu nr. unic (nr. format vechi) - 8238/118/2016, este înregistrat în 5 decembrie, Secția Civilă nr. I, materie - litigii de muncă și are ca obiect acţiune în răspundere patrimonială. Al doilea proces, cu nr. unic (nr. format vechi) - 8242/118/2016, este înregistrat tot în data de 5 decembrie, data ultimei modificări fiind 6 decembrie, Secția Civilă nr. I, materie - litigii de muncă și are ca obiect acţiune tot în răspundere patrimonială. L-am contactat pe prof. univ. dr. Rugină pentru a vedea ce s-a întâmplat, de ce a fost dat în judecată. ”Nu știu despre ce este vorba. Am rămas și eu surprins când am aflat. Încă nu am primit citația. Aștept să văd exact despre ce este vorba. Chiar mă întreb: de ce doamna manager s-a dat singură în judecată?...”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. univ. dr. Sorin Rugină. Managerul SCBI nu a putut fi contactat.