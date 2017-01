Spitalul de Urgenţă a scăpat de criza medicamentelor!

Zilele trecute anunţam că cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - risca să rămînă fără medicamentele de bază, folosite într-o serie de afecţiuni, de la cele medicale şi pînă la cele cardiovasculare. Conducerea unităţii sanitare a tras un semnal de alarmă şi anunţa probleme majore, în ceaa ce priveşte aprovizionarea cu medicamente. „Furnizorii care importă medicamentele nu reuşesc să onoreze la timp şi în totalitate comenzile. Multe dintre comenzile pe care noi le-am lansat au început să întîrzie şi înregistrăm destul de multe dificultăţi în a asigura continuitatea unor produse care sînt de strictă necesitate. Sînt comenzi care, din motive independente de noi, au venit în canitităţi mici - care nu pot asigura necesarul - sau nu au venit deloc. Am cerut circa 3.000 de fiole de quamatel (medicament folosit în tratarea ulcerului - n.r.) şi am primit doar 100, în condiţiile în care avem de-a face cu un spital de urgenţă”, declara, în urmă cu doar cîteva zile, directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu. El s-a arătat nemulţumit de faptul că unitatea ar putea fi nevoită să achiziţioneze preparate care au costuri mai mari, în locul celor care lipsesc. Este vorba despre produse din grupa antibioticelor, heparinelor şi altor produse medicamentoase care au costuri mici. Din fericire, nu s-a ajuns aici. Directorul medical, dr. Cîmpineanu, a anunţat că situaţia a fost rezolvată şi că nu se pune problema unei posibile crize. „Am reuşit să rezolvăm problemele. Am primit mai multe comenzi, aşa că riscul de a rămîne fără medicamente a dispărut. Deocamdată, putem spune că avem tot ce ne trebuie şi că bolnavii nu vor fi nevoiţi să-şi cumpere medicamentele”, a declarat directorul medical.