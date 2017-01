Spitalul de Urgenţă, acreditat pentru prelevarea de organe

15:07:36 / 15 Decembrie 2013

Vai de noi !

E vai de noi, sa vedeti de acum trafic de organe, oameni ucisi in spitale de catre doctori pentru o mana de banuti. Sunt atatea cazuri in strainatate si chiar si in tara noastra, dar nu ma asteptam si in tara noastra sa se legalizeze, traficul de organe...sau cum democratic ii mai spune...donare de organe...un fleac, tot aia cu dare de mana vor profita, o comanda ferma inseamna un om mai putin, ce nu face un tovaras asistent sau doftor pentru un strainas care ofera vreo 50 de mii de euro cash? o omoara si pe mama..ve-ti vedea ce va urma...si o sa imi dati dreptate