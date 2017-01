„Spitalul de Urgenţă”, live la Zilele Oraşului Eforie

În perioada 10 – 15 august a avut loc, la Eforie Sud şi Eforie Nord, cea de-a VII-a ediţie a Zilelor Oraşului Eforie, care s-a derulat sub sloganul „Euforia Eforie”. Evenimentul a fost organizat de Primăria Eforie şi a fost dedicat împlinirii a 108 ani de la prima atestare documentară a oraşului.

După ce, pe scenele amplasate, pe rînd, în Eforie Sud şi în Eforie Nord, s-au perindat artişti şi trupe cunoscute, precum „Direcţia 5”, „Simplu”, Anda Adam, „Iris”, marţi seară a venit rîndul celor de la „Spitalul de Urgenţă” şi al lui Adrian Enache să fie „responsabili” cu... buna dispoziţie. Pe scena Teatrului de Vară din Eforie Nord, la ora 21.00, şi-a făcut apariţia formaţia „Spitalul de Urgenţă”, în frunte cu Dan Helciug, solistul şi liderul trupei. Artiştii au reuşit să ridice publicul în picioare, încă de la primele acorduri, Helciug demonstrînd că are o voce extraordinară, dar şi că trupa sa cîntă doar live. Formaţia a reuşit un concert de zile mari, în faţa unui public numeros, care a aplaudat şi a aclamat pînă la final. De la copii de 6-7 ani, pînă la părinţi şi chiar bunici, toţi au fost încîntaţi peste măsură de prestaţia celor de la „Spitalul de Urgenţă”, Dan Helciug dialogînd, în permanenţă, cu publicul. Piese din repertoriul „Spitalului de Urgenţă”, dar şi din cel internaţional au fost pe gustul celor prezenţi, celebra melodie „We Will Rock You” a trupei „Queen” fiind cîntată atît de public, cît şi de solist. Dan Helciug nu a uitat nici de folclorul românesc, interpretînd cîteva versuri ale piesei „Aseară ţi-am luat basma”, dar şi o parodie a binecunoscutei melodii. „M-am simţit foarte bine, eu mă simt bine oriunde, mai ales atunci cînd sînt foarte mulţi copii. Am cîntat şi cu copiii, şi cu femeile în vîrstă, am simpatizanţi de toate vîrstele, toate sexele şi din toate zonele sociale”, a mărturist Dan Helciug, solistul formaţiei „Spitalul de Urgenţă”.

Show-ul de marţi seara a fost continuat de... sex-simbolul muzicii uşoare româneşti, aşa cum a fost prezentat publicului din Eforie Nord, Adrian Enache. Interpretul a susţinut un concert plin de energie, cîntînd piese ritmate, cu care a ridicat lumea la dans. Cu toate acestea, nu au lipsit nici momentele romantice, piesa „Dă-mi o singură noapte” fiind aplaudată la scenă deschisă. Ca şi în zilele precedente, de la spectacol nu a lipsit nici primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, care s-a declarat încîntat de spectacole: „A fost nemaipomenit! Pînă acum mi-au plăcut primele două seri de la Eforie Sud, dar şi Iris. De fapt, cred că toate serile au fost minunate”. Din spectacol nu puteau să lipsească focurile de artificii, care au fost primite cu urale de toţi cei prezenţi la Teatrul de Vară din Eforie Nord.