Spitalul de Urgenţă, aproape mort!

Fondul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a bătut orice record, atingând acum „valoarea” zero absolut, potrivit reprezentanţilor celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. „Am avut bani doar pentru plata salariilor, a utilităţilor şi a taxei de salubritate. Am fost nevoiţi să anulăm tichetele de masă, un drept prevăzut în contractul de muncă. Datoria de un milion către stat trebuie achitată până pe 25 mai. Sperăm să se găsească soluţii până atunci şi să ne fie virate sumele necesare. Situaţia în care ne aflăm este acum disperată”, a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa, dr. Florian Stoian. Şi de parcă nu era suficient, cea mai mare unitate sanitară din judeţ are datorii de peste 20 de milioane lei către furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi soluţii perfuzabile şi un milion de lei către stat, reprezentând neplata asigurărilor sociale de sănătate, pensiilor şi şomajului pentru angajaţi.

SPITALUL FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIM DE AVARIE. Dr. Stoian a declarat că nici la capitolul medicamente şi materiale sanitare spitalul nu stă prea bine, rezerva fiind serios afectată. „Nu vom mai avea cu ce să ne desfăşurăm activitatea. Vom ajunge în situaţia celorlalţi colegi din spitalele din ţară, să nu mai avem nimic, să-i trimitem pe aparţinători să cumpere absolut totul”, a declarat purtătorul de cuvânt. Reprezentantul spitalului a declarat că este un ultim semnal de alarmă că trebuie să se facă ceva, că trebuie să se aloce fondurile necesare sistemului medical, pentru serviciile medicale prestate. Pentru că banii sunt insuficienţi, medicii au fost nevoiţi să restrângă unele activităţi, în ciuda tuturor presiunilor care se fac la adresa medicilor. „Pacienţii exercită o presiune foarte mare asupra noastră. Mai ales cei care vin din alte judeţe şi doresc să se interneze în Clinica de Chirurgie Cardio-Vasculară. Atitudinea lor este potrivnică – de la tonuri ridicate şi până la injurii şi ameninţări la adresa directorului medical fără acordul căruia persoanele din alte judeţe nu se pot interna. Zilele trecute am avut de a face cu şase astfel de familii. Până la urmă au înţeles şi ne-au spus că sunt dispuse să cumpere toate materialele necesare numai să acceptăm efectuarea intervenţiilor chirurgicale”, a spus dr. Florian Stoian.

MUNCĂ NON STOP. Cum posturile continuă să fie blocate, iar spitalul lucrează cu un deficit de personal, pe unele specializări se lucrează până la epuizare. Purtătorul de cuvânt a dat exemplul Dializei, unde se lucrează în trei ture pentru asigurarea tratamentelor bolnavilor. „Avem o singură asistentă şefă de tură şi un singur medic şi nu putem angaja alţii deoarece posturile sunt blocate. Medicul Bogdan Câmpineanu lucrează de dimineaţă de la 7.00 şi pleacă acasă seara, la 8.00. Şi vine şi în weekend”, a declarat dr. Stoian.

SANITAS LUPTĂ. Sindicaliştii „Sanitas” au luat cunoştinţă de toate aceste nemulţumiri ale salariaţilor, astfel că vor face totul pentru a obţine câştig de cauză. Liderul SCJU, Violeta Caraivan, a declarat că salariaţii celei mai mari unităţi sanitare nu mai primesc tichete de masă, un drept legal, iar banii pentru salarii abia dacă ajung. „SCJU lucrează sub normativ, practic cu 220 de oameni mai puţini şi nici nu putem să angajăm din cauza posturilor blocate. Este o nebunie totală. Reuşim cu greu să facem faţă activităţii de pe secţii, suntem crispaţi, nu avem cu ce lucra”, spune liderul. Ea va propune un marş de protest care să se desfăşoare pe traseul SCJU, Casa de Asigurări de Sănătate şi Consiliul Judeţean. „Este un semn de protest pentru a trage şi pe plan local semnale de alarmă. Nu se mai poate lucra aşa pentru mult timp”, spune liderul SCJU.