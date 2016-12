Spitalul de Urgenţă ar avea nevoie de 7,8 milioane lei

Pentru o bună funcţionare, în acest an, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa ar avea nevoie de 7,5 – 7,8 milioane lei, lunar, susţine managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, în urma analizelor întreprinse. El spune că sumele au fost calculate în funcţie de serviciile pe care spitalul poate să le producă. „Nu cerem mai mult. Să sperăm că primim măcar atât. Cred că ne-am descurca, am reuşi să asigurăm bolnavilor nu doar medicamentele de urgenţă, ci şi pe cele uzuale”, este de părere managerul. În prezent, pacienţilor li se asigură doar medicamentele de urgenţă, banii alocaţi fiind insuficienţi. SCJU are de recuperat de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa aprox. 12 miliarde lei vechi, încă de anul trecut, bani care, potrivit managerului, vor fi recuperaţi în totalitate.