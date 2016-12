Spitalul de Urgenţă ar putea să intre în Programul “Casa Verde”

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa ar putea să fie beneficiar al Programului “Casa Verde” - pentru montarea de panouri solare. Precizăm că România are o perioadă bună de expunere la soare, adică în sud cel mai mult, aproximativ cinci luni pe an. “În condiţiile astea, cel puţin factura la apă caldă pe vară se va reduce substanţial. Apa caldă o produc cu o sursă de căldură, că se cheamă gaz, păcură, lemne. Ea se depozitează într-un rezervor. Dacă este nor şi apa nu are decît 40 de grade, mai adaug puţin şi o aduc la 60 de grade”, explica ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. De asemenea, ministrul preciza, nu de mult, că nu doar asociaţiile de proprietari sînt eligibile, ci şi şcolile, grădiniţele şi alte unităţi deţinute de stat. Nemirschi sublinia că studiul de fezabilitate îl face primăria, iar gestionarul banului este primăria sau consiliul judeţean. “Acum două zile am avut deja discuţii cu autorităţile locale pentru a vedea exact în ce măsură putem să ne folosim de acest program”, a spus managerul SCJU, convins că programul va scuti unitatea sanitară de unele cheltuieli.