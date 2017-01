Spitalul de Urgenţă, autorizat sanitar

Autorizaţiile sanitare de funcţionare fără planuri de conformare constituie, pentru spitale, o adevărată raritate. Puţine sunt spitalele din România care se pot lăuda că au o asemenea autorizaţie sanitară de funcţionare, adică respectă pe deplin circuitele funcţionale, dar au şi o igienă impecabilă. Timp de aproape zece ani, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unitate unde se desfăşoară o activitate medicală la foc continuu, unde ajung cele mai complexe cazuri, dar şi urgenţele majore, unitate care are, la un loc, mai toate specialităţile medicale, a reuşit cu greu să-i convingă pe specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa că merită o autorizaţie sanitară de funcţionare pe mai mult de un an. Din a doua jumătate a anului 2011, lucrurile însă s-au schimbat. Toate modificările care au fost realizate în cadrul spitalului, datorită sprijinului oferit de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) au avut efectul scontat. „Pentru prima dată în ultimii zece ani, spitalul nostru a primit o autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă pentru următorii cinci ani, cu unele planuri de conformare, fapt care ne avantajează la încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a declarat managerul celei mai mari unităţi sanitare din Constanţa, dr. Dan Căpăţână. El este mulţumit că medicii DSPJ i-au ajutat să realizeze circuitele funcţionale potrivit actualelor norme ale Ministerului Sănătăţii.

LISTA SPITALELOR AUTORIZATE PROVIZORIU. Toate spitalele din judeţ deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, bineînţeles cu planuri de conformare, potrivit directorului adjunct al DSPJ, dr. Mihaela Dinisov. Autorizaţiile însă au valabilitate diferită, de la o unitate la alta. Planurile de conformare au fost eliberate din cauza lucrărilor de modernizare care se execută în multe dintre spitale, astfel că nu în toate cazurile se pot realiza circuite ca la carte. „Potrivit Ordonanţei 1.030 din 2009, dacă se constată că termenele nu sunt respectate, se pot aplica sancţiuni sau se poate ajunge până la retragerea autorizaţiei de funcţionare”, spune dr. Dinisov. Până acum nu au existat astfel de situaţii, iar şefii DSPJ sunt convinşi că unităţile vor reuşi să respecte planurile.

SINGURA UNITATE SANITARĂ CARE A PRIMIT AVIZUL FĂRĂ PLAN ŞI TERMENE DE CONFORMARE ESTE SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

Până în 2015 a fost autorizat sanitar şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, de asemenea cu planuri de conformare. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa are autorizaţie de funcţionare valabilă până în iunie 2013, iar autorizaţia Spitalului de Ftiziologie Agigea are o valabilitate până în decembrie 2011. Spitalul Municipal Medgidia are autorizaţie încă din iunie 2007, iar anul acesta se pregăteşte de reevaluarea impusă, potrivit normelor MS. Spitalul Municipal Mangalia funcţionează în baza unei autorizaţii provizorii valabile şase luni, în vreme ce unităţile sanitare din Hârşova şi Cernavodă au autorizaţii până în decembrie 2011. Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare are o autorizaţie sanitară valabilă până în octombrie 2011.