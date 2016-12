Spitalul de Urgenţă Constanţa, etalon pentru spitalele din ţară

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” a fost gazdă, pentru două zile, a directorilor şi a mai multor medici ai spitalelor din Tulcea şi Focşani. Venirea acestora s-a făcut în contextul în care SCJU, cea mai mare unitate spitalicească din zona de Sud Est a ţării, tratează zilnic pacienţi aduşi din alte judeţe. Cadrele medicale au vizitat, sâmbătă, secţiile modernizate ale unităţii sanitare, printre care: Unitatea de Primiri Urgenţe, Centrul de imagistică medicală, secţiile/clinicile de oncologie, ortopedie şi chirurgie cardiovasculară, ultimele două fiind renovate cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute şi problemele sistemului medical. Astfel, managerii şi medicii prezenţi au discutat despre fondurile mult prea mici de care dispun pentru a acoperi toate nevoile bolnavilor şi spitalelor. „Am invitat medici din judeţele limitrofe să vadă cum funcţionează spitalul nostru, să vadă ce servicii oferim, pentru că, fiind un spital de gradul 1A (cea mai mare clasificare, deci care poate trata cazuri grave şi foarte grave), evident că toate cazurile pe care ei nu le vor putea rezolva vor fi trimise către SCJU. Atunci, este normal să cunoască şefii secţiilor unde trimit bolnavii, cum suntem organizaţi, cu cine trebuie să ia legătura în caz că este nevoie să aibă informaţii suplimentare şi, în plus, este un bun prilej de a ne cunoaşte între noi”, a declarat managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Medicii care au vizitat unitatea sanitară s-au declarat încântaţi de condiţiile în care sunt trataţi pacienţii. „Din ce am văzut, mi se pare un spital foarte bine organizat, foarte mult modernizat în ultimii ani. E un etalon pentru noi şi ne dorim să ajungem cât mai aproape de condiţiile pe care le oferă această unitate. Facem şi noi eforturi în acest sens, însă am înţeles că îi sprijină foarte mult Consiliul Judeţean, ceea ce am vrea să se întâmple şi la noi. Mă bucur că, prin regionalizarea care o să aibă loc, legăturile dintre noi vor fi mai puternice decât au fost până acum”, a declarat directorul Spitalului Judeţean Tulcea, dr. Iosif Roşca. În cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre înfiinţarea unei asociaţii a managerilor de spitale, prin care să fie expuse toate problemele cu care conducerile unităţilor se confruntă, încercându-se a se găsi, în acelaşi timp, soluţii pentru remedierea lor.