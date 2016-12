Spitalul de Urgenţă Constanţa, în continuă ascensiune

În acest an, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa vrea să continue lucrările de reabilitare ale celei mai mari unităţi sanitare, având în vedere că spitalul este într-o stare deplorabilă. „Avem câteva proiecte pe care vrem să le punem în aplicare în acest an, iar de importanţă imediată este reabilitarea secţiilor de chirurgie şi ortopedie împreună cu blocurile operatorii aferente. Noi am înaintat către Ministerul Sănătăţii (MS) o fundamentare privind reparaţia capitală în aceste zone. Investiţia totală se ridică la peste 30 de milioane de lei şi aşteptăm să vedem dacă MS va considera de cuviinţă să ne prindă în bugetul pe acest an”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Şi chiar dacă, în mod paradoxal, MS nu va considera necesare aceste lucrări, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) este dispus să contribuie cu o sumă importantă la proiect. “Sperăm ca, până la sfârşitul anului, să fie reabilitate aceste secţii şi să avem două blocuri operatorii cu câte patru săli de operaţii ultramoderne, dintre care una va fi o sală de politraumă, ceea ce nu a avut Spitalul Judeţean până acum şi care era absolut necesară”, a mai spus dr. Căpăţână. El a adăugat că avantajul este, în prezent, că sub acelaşi acoperiş există toate specialităţile, mai ales că, nu de puţine ori, au fost necesare intervenţii multidisciplinare. Managerul a recunoscut că stadiul în care se află, în prezent, cele două secţii nu se ridică, sub nicio formă, la nivelul anului 2011, aşa că lucrările trebuie demarate cât mai curând. “Trebuie făcut acest proiect deoarece, cel puţin în zonele chirurgicale, unde bolnavii necesită îngrijiri deosebite, este jale, să o spunem cinstit. Blocurile operatorii nu sunt refăcute de ani de zile, saloanele arată cum arată, aşa nu se mai poate, suntem totuşi în anul 2011”, spune managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ.

JUMĂTATE DIN SUMĂ VA FI SUPORTATĂ DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE MS NU VA ALOCA RESTUL DE BANI, VA FI REABILITATĂ DOAR O SECŢIE

“În cazul în care vom primi toată suma, atunci banii de la CJC îi folosim în altă direcţie, iar dacă nu vom primi deloc, atunci vom folosi fondurile primite de la Consiliul Judeţean. Oricum, suntem dispuşi ca măcar o secţie să o reabilităm până la sfârşitul anului, cu tot cu blocul operator, dacă nu vom avea bani suficienţi pentru întreg proiectul, absolut necesar”, a explicat directorul.