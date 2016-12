„Spitalul de Urgenţă este naţional, nu judeţean!”

Vizita inopinată, de vineri, a secretarului de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Răzvan Teohari Vulcănescu, responsabil al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, control şi achiziţii publice, la cea mai mare unitate sanitară din S-E ţării, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, a reliefat aspecte pozitive. Oficialul a apreciat interesul autorităţilor locale pentru Sănătate, dar şi managementul profesionist al spitalului. A luat la „picior” şi clinici ale SCJU renovate exclusiv pe banii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - la iniţiativa preşedintelui Nicuşor Constantinescu, astfel încât constănţenii să nu mai bată kilometri pentru a beneficia de servicii medicale de calitate - dar şi clinici renovate şi pe bani ai MS. Aşa cum era de aşteptat, Clinicile de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, dar şi cea de Chirurgie Cardiovasculară au fost lăudate de oficial, recunoscând că pot fi comparate cu mari clinici din străinătate. Şi Unitatea de Primire Urgenţe (UPU), dar şi Clinica de Oncologie au fost apreciate de secretarul de stat, putând concluziona, la finele vizitei, că investiţiile au fost făcute pentru o Sănătate performantă, de către oameni care ştiu exact ce au de făcut. Oficialului i-au fost aduse la cunoştinţă, de către medicii şefi, unele dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea actului medical din cauza fondurilor insuficiente, dar şi din cauza deficitului de personal, în contextul numărului mare de pacienţi, mai ales pe timp de vară, când populaţia municipiului Constanţa se triplează; cea mai afectată, în acest sens, fiind UPU. Medicul şef al UPU, Rodica Tudoran, i-a explicat secretarului de stat cum, pe timp de vară, prezentările înregistrează creşteri importante, astfel că şi activitatea este cu mult îngreunată. Mai în glumă, mai în serios, activitatea întreprinsă în UPU Constanţa a fost comparată cu cea a spitalelor mari din Bucureşti. Şeful Clinicii de Ortopedie, dr. Alexandru Şerban, a avut cu ce să se laude: aparatura din dotare este de ultimă generaţie, iar intervenţiile care se efectuează în cadrul clinicii sunt similare marilor spitale din ţară şi străinătate, activitatea fiind una intensă şi aici. Activitate intensă este şi în cadrul Clinicii de Oncologie, l-a atenţionat pe oficial şeful Clinicii, dr. Dana Pleş.

NICI POLITIC, NICI POPULIST Răzvan Teohari Vulcănescu n-a vrut, sub nicio formă, să lase loc de comentarii vizavi de analiza sa din teritoriu. „Este o deplasare strict de analiză. Nu este nimic politic, nimic populist. Sumele alocate Sănătăţii nu sunt cheltuieli, sunt investiţii. Cine nu înţelege lucrul ăsta înseamnă că nu este deschis la ceea ce înseamnă Sănătatea noastră şi a celor din jur. Tot ceea ce s-a făcut aici este o dovadă a efortului depus de către autorităţile locale şi centrale pentru a asigura nu numai standarde europene pentru constănţeni, ci pentru întreaga populaţie a întregii ţări pe care o deserveşte. Acest spital este unul naţional, nu judeţean”, a declarat oficialul. El i-a felicitat pe toţi cei implicaţi în derularea proiectelor. În opinia sa, echipa de management a dovedit că are o viziune, are cunoştinţe despre ceea ce trebuie făcut, dar şi cum trebuie să arate un spital la standarde europene. „Atât timp cât vor demonstra acest lucru şi în continuare vor avea susţinerea MS. Vom încerca să-i susţinem financiar, inclusiv în perioada următoare, pe măsura posibilităţilor pe care le avem până la sfârşitul acestui an”, a spus Vulcănescu. Reprezentantul MS în teritoriu, totodată directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, l-a rugat, public, pe secretarul de stat să sprijine financiar SCJU, întrucât mai sunt multe de făcut, numeroase alte secţii necesitând reparaţii capitale, mai ales că SCJU este cea de-a doua unitate sanitară din ţară care a fost clasificată de nivel I, fără plan de conformare. În prezent, Clinica de cardiologie se află în plin proces de reabilitare şi modernizare, şi în acest caz impunându-se completarea bugetului pentru finalizarea lucrării de reparaţii capitale.

TELEMEDICINA

Telemedicina este un proiect de viitor al SCJU. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână, a explicat importanţa implementării telemedicinei într-un spital de urgenţă. „Pe lângă proiectul de telemedicină prin care SMURD anunţă cazurile din ambulanţe, mai există un altul al subsecretarului de stat, dr. Raed Arafat, în care să existe posbililitatea de a lua păreri medicale, tot prin telemedicină, de la cei mai reputaţi specialişti în domeniu. Dacă judeţul Constanţa se confruntă cu o situaţie dificilă, neavând în acel moment un specialist pe acea problemă, atunci se apelează la un alt spital, obţinând date în timp real, putând să emită o părere medicală despre care ar fi cea mai bună conduită medicală în respectivul caz”