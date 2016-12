Spitalul de Urgenţă, în top!

Chiar dacă la prima vedere pare greu de crezut, în contextul crizei economice care se resimte asupra Sănătăţii, fără doar şi poate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prin actuala conducere, a reuşit o performanţă reală, fapt demonstrat chiar de indicii comparativi. Se ştie că 2010 a fost un an cât se poate de greu pentru SCJU, impunându-se o reorganizare semnificativă a unităţii, în condiţiile în care bugetul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ a avut de suferit. Atât managerul unităţii, dr. Dan Căpăţână, reprezentanţii Consiliului de Administraţie, cât şi forul superior (după descentralizare), Consiliul Judeţean Constanţa, au avut sub control situaţia, reuşind, în ciuda tuturor disputelor, chiar rezultate de apreciat, dacă se iau în calcul indicii SCJU prin comparaţie cu cei ai unităţilor cu profil similar din ţară. După un an cu un mare deficit financiar, s-a tras linie. Managerul SCJU, dr. Căpăţână, a spus că, în mare parte, obiectivul a fost atins, spitalul constănţean putând să se compare cu spitale renumite din ţară. „O demonstrează indicatorii statistici, nu sunt doar vorbe”, spune managerul. Deşi se lucrează cu un deficit de personal (SCJU are un indicator de 36,5%, media este de 40%), în special pe specialităţile neonatologie şi anestezie terapie intensivă, tot indicatorii arată o calitate a personalului medical, cu studii superioare de lungă durată, ce profesează în cadrul SCJU. Managerul a declarat că indicele de concordanţă diagnostic la internare - diagnostic la externare este de 80%, mai mult faţă de media altor spitale cu specific similar, ceea ce înseamnă „că ne putem baza pe medicii constănţeni”. Şi aprecierile la adresa personalului medical nu se opresc aici. La SCJU, durata de spitalizare (rulajul paturilor) este sub media la nivel naţional – un rulaj de 99,52%, fapt care demonstrează, din nou, o atitudine medicală corectă, în timp real. Personalul medical a arătat un “comportament” în regim de urgenţă faţă de bolnav, asta dacă se iau în vedere indicatorii de urgenţe (la SCJU 69%, media la nivel naţional 71,8%). Rata mortalităţii la SCJU este, din nou, sub media la nivel naţional, respectiv de 2,19%, faţă de 3,67% (spitale cu specificitate similară din ţară). Şi indicii privind declararea infecţiilor nosocomiale poziţionează „bine” SCJU (0,05% faţă de media naţională 0,10%), fapt care arată o raportare corectă a tuturor infecţiilor intraspitaliceşti, potrivit managerului dr. Căpăţână. El a reamintit şi evoluţia bugetară, care a fost una exemplară, spitalul constănţean terminând anul fără niciun leu datorie. “Este o evaluare a manageriatelor, a activităţii spitalelor, a modului cum au fost coordonate secţiile, a modului cum fiecare şi-a făcut treaba în spitale”, a declarat dr. Căpăţână.

EFORT CONJUGAT. Managerul a ţinut să mulţumească tuturor celor care au înţeles dificultăţile cu care se confruntă spitalul, toţi indicatorii obţinuţi datorându-se efortului conjugat al tuturor secţiilor din spital, a întregului personal. Dr. Căpăţână a ţinut să treacă în revistă şi creşterea semnificativă a valorii indicelui de complexitate a cazurilor – casemix. “Atunci când am venit exista un indice de 1%, iar acum avem un indice de 1,26%. Este o performanţă. Acestea intră în calcul la contractul pe care-l vom încheia cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a mai spus dr. Căpăţână.