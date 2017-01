Spitalul de Urgenţă, în topul celor mai bine finanţate unităţi din ţară!

Clasificarea spitalelor a ajuns la final, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) acceptând, aproape în totalitate, propunerile unităţilor sanitare din judeţul Constanţa în ceea ce priveşte rangul, astfel că, de la 1 iunie, spitalele vor intra pe o nouă linie de finanţare. Ieri, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, le-a înmânat managerilor unităţilor sanitare tipul clasificărilor aprobate de MS, în unele situaţii, cu planuri de conformare.

AŞA AU FOST APRECIATE... MS a apreciat ca Sanatoriul Balnear şi de Recuperare din Mangalia să primească o clasificare de tip V (cea mai mică), la fel şi în cazul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Tot clasificare V au primit şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) Eforie Sud şi Spitalul de Ftiziologie Agigea, care este în curs de comasare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Au urcat o treaptă în gradul de clasificare, respectiv IV, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orăşenesc Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Cernavodă, pentru cel din urmă existând un ordin provizoriu. Au fost clasificate de rang II M, Spitalul de Recuperare Medicală din Eforie Nord, Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa. Spitalul Municipal Medgidia nu a primit, deocamdată, nicio clasificare, managerul dr. Stere Buşu dorind, cu orice preţ, un rang cât mai bun, implicit şi o finanţare mai bună, însă pentru asta eforturile şi ambiţiile managerului fiind mari.

„O MARE VICTORIE”. Aşa cum am anunţat, şi cum era de aşteptat, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa s-a aflat printre cele şapte spitale din ţară care au primit cea mai mare clasificare, respectiv rang I. „Este o mare victorie pentru noi. Vreau să mulţumesc preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care are încredere în echipa de conducere, în tot ceea ce facem, de fiecare dată validând propunerile noastre. Nu în ultimul rând vreau să mulţumesc directorului dr. Dina, care este mereu alături de noi, ne-a sfătuit, ne-a îndrumat, şi întregii echipe, care a făcut eforturi foarte mari de a trece prin tăvălugul reorganizărilor, disponibilizărilor care au creat foarte multe dispute. Rezultatul contează până la urmă”, a declarat, mulţumit, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. SCJU Constanţa are, de asemenea, un plan de conformare, astfel încât, dacă nu va îndeplini prevederile din document, va pierde clasificarea de tip I. Managerul asigură că nici pomeneală de aşa ceva, planurile de viitor ale unităţii sanitare fiind unele îndrăzneţe, mai ales că există sprijinul CJC.

PLANUL DE CONFORMARE VA FI ÎNDEPLINIT. În planul de conformare al SCJU se prevede ca unitatea sanitară să îndeplinească procentul de 20% de pacienţi spitalizaţi veniţi din alte judeţe. „Nu este un procent foarte mare, dar este unul ridicat. Avem şanse mari să-l îndeplinim pentru că noi oferim o gamă de servicii medicale destul de mare”, spune managerul. El are în plan diversificarea serviciilor printr-un parteneriat care va fi încheiat pentru achiziţia unui angiograf de ultimă generaţie.

MODEL EUROPEAN: SCJU VA AVEA SERVICII DE CORONAROGRAFIE, ANGIOGRAFIE, CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ, UNITATEA ANGAJÂND SPECIALIŞTI CARE SĂ PROMOVEZE SERVICIILE, SĂ ADUCĂ PACIENŢI DIN ALTĂ PARTE

„Marele nostru avantaj este că judeţele limitrofe sunt judeţe cu mult mai puţin pregătite din punct de vedere medical. Acest ordin îmi dă mie siguranţă că există o sumă minimă de bani pe care mă pot baza. Explorăm posibilitatea de parteneriat public-privat, pentru că nu avem posibilitatea să cumpărăm un angiograf”, a mai explicat managerul. Dr. Căpăţână va face tot posibilul ca SCJU să intre în programul naţional de Infarct Miocardic, apelând şi la sprijinul conducerii DSPJ. „O intervenţie foarte simplă de cardiologie intervenţională poate rezolva un infarct pe loc. Omul poate pleca pe picioare acasă”, a mai declarat managerul, care a adăugat că un astfel de centru de cardiologie intervenţională polarizează foarte mulţi pacienţi. „Pe această zonă vom avea un nivel de competenţă foarte înalt. Trebuie să putem face proceduri care să atragă cât mai mulţi pacienţi”, a conchis managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, singura din Dobrogea care a fost clasificată de rang I.