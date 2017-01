Spitalul de Urgenţă, în topul datornicilor

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa are de recuperat de la spitalele constănţene peste 200 miliarde lei vechi. Potrivit directorului CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu, sumele reprezintă arierate din anii 2004 şi 2005. „Cea mai mare datorie o are Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, urmat de spitalele din Medgidia, Cernavodă şi Hârşova. Singura unitate care nu are nicio datorie către casă este Spitalul Municipal Mangalia”, a declarat dr. Mocanu. Directorul Spitalului de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean, spune că are de achitat Casei 154 miliarde lei vechi. „Sînt datorii pe care le-am preluat, de la fosta conducere, dar care vor fi achitate de Ministerul Sănătăţii Publice. Conform unei hotărîri de Guvern, datoriile trebuiau plătite încă de la sfîrşitul anului trecut, însă din nu ştiu ce motive a fost amînată achitarea lor pentru primăvara acestui an”, a declarat dr. Tofolean. Liviu Mocanu a precizat că luna aceasta s-a mai făcut o suplimentare de 26 miliarde lei vechi, din care nouă miliarde lei au fost alocate numai Spitalului de Urgenţă.