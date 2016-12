Spitalul de Urgenţă, pion principal în Sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa s-a modernizat în ultima perioadă datorită sprijinului acordat de către autorităţile locale care nu au încetat nici măcar o clipă să schimbe imaginea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dar şi din Dobrogea, în ciuda tuturor piedicilor întâmpinate. După ce primarul Radu Mazăre a demarat un proiect extrem de valoros pentru unitatea sanitară, respectiv cel de reparaţii capitale (el fiind blocat de nenumărate ori la ordinele pedeliştilor, fiind efectuate verificări peste verificări ale DNA, dar nu numai, doar-doar echipa constănţeană este prinsă pe picior greşit, fapt care n-a fost confirmat în urma niciunui control), situaţia SCJU a fost preluată, potrivit legii, din punct de vedere administrativ, de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). La scurt timp, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a promis constănţenilor că va face totul pentru ca cea mai mare unitate sanitară din judeţ să beneficieze de cele mai bune servicii medicale, de cea mai bună aparatură medicală, de cei mai buni medici şi asistenţi medicali. Constantinescu şi-a dorit ca zicala potrivit căreia „cel mai bun medic este trenul spre Bucureşti” să devină istorie pentru constănţeni. Au existat numeroase voci pesimiste, atunci, care nu făceau altceva decât să pună la îndoială dezideratul preşedintelui CJC. Nu după mult timp, proiectele CJC au început să capete contur, să se concretizeze şi să demonstreze că eforturile depuse sunt pentru Constanţa, pentru constănţeni, dar nu numai. SCJU are cele mai moderne clinici de Ortopedie şi traumatologie medicală, de Chirurgie cardiovasculară, de Chirurgie intervenţională (datorită căreia bolnavi cu infarct sunt salvaţi), şi nu numai, din ţară dar şi din străinătate. Şi nu au spus-o doar medicii noştri, ci şi oaspeţi de seamă din străinătate, oficiali ai Ministerului Sănătăţii (MS) care au venit în vizită la SCJU. Pe lângă faptul că mulţi constănţeni nu mai pleacă la Bucureşti sau la alte clinici din ţară şi străinătate pentru a cere ajutor medical, sunt pacienţi din alte judeţe care au auzit de rezultatele excelente obţinute în clinicile SCJU şi bat la uşile medicilor constănţeni pentru a cere ajutor. Dorinţa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, a devenit realitate nu după mult timp, iar proiectele de dezvoltare a SCJU nu se opresc aici. Rezultatele excelente obţinute s-au datorat şi echipei unite de medici, profesionişti care au demonstrat că pacientul este în centrul atenţiei, potrivit managerului SCJU, dr. Dan Căpăţână, care s-a arătat bucuros că cel mai mare spital din Dobrogea este recunoscut, printr-un ordin al MS, ca fiind un pion principal în Sănătate, el fiind propus, alături de spitalul din Tg. Mureş, ca centru regional de acordare a asistenţei medicale, începând cu 11 decembrie. „Aprecierile şi recunoaşterea spitalului ca fiind de nivel 1 A s-au datorat amenajării clinicilor ultraperformante, sprijinului personal al preşedintelui CJC Nicuşor Constantinescu, fără de care, trebuie să recunoaştem, nu am fi reuşit, şi nu în ultimul rând echipei medicale. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru implicare, pentru dorinţa de a realiza lucruri excepţionale în cadrul spitalului”, a declarat managerul.

RĂSPUNDERE Promovarea SCJU înseamnă şi posibilitatea de a rezolva, fără probleme, orice politraumă, orice caz, indiferent cât de complex este, care, în mod normal, ar putea fi rezolvat în orice spital cu pretenţii din ţară, dar şi din Europa. Pentru asta, recunoaşte managerul, SCJU mai are nevoie de investiţii. De exemplu, SCJU are nevoie de o clinică de arşi modernă, de talia unui spital de urgenţă, a unui centru regional. „În perioada următoare vom întocmi o listă cu priorităţi, vom vedea ce este, concret, de făcut. Din punct de vedere al circuitelor suntem în regulă, însă vom căuta unele soluţii pentru a acoperi specialităţi deficitare, cum este cardiologia pediatrică”, a spus dr. Căpăţână. Pentru a menţine nivelul de competenţă, a adăugat el, trebuie făcut totul pentru a păstra medicii, echipa medicală, în SCJU. El speră ca legea să intre pe un făgaş normal, să găsească soluţii astfel încât specialiştii cu rezultate excelente să fie răsplătiţi pe măsură, fapt care-i va ţine pe doctori în ţară. De menţionat este că pentru zona Constanţa va exista, în permanenţă, la dispoziţie, pentru cazuri extreme, un elicopter SMURD. SCJU are nevoie de echipamente şi pentru alte clinici, cum ar fi aparate de radiologie mobile, noi aparate pentru sălile de operaţii, echipamente pentru sistemul de urgenţă, a spus managerul.