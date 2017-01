Spitalul de Urgenţă rămîne fără medicamente!

Cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - riscă să rămînă fără medicamentele de bază, folosite într-o serie de afecţiuni, de la cele medicale şi pînă la cele cardiovasculare. Conducerea unităţii sanitare trage astfel un semnal de alarmă şi anunţă problemele majore care se preconizează în ceea ce priveşte aprovizionarea cu medicamente. „Furnizorii care importă medicamentele nu reuşesc să onoreze la timp şi în totalitate comenzile. Multe dintre comenzile pe care noi le-am lansat au început să întîrzie şi înregistrăm destul de multe dificultăţi în a asigura continuitatea unor produse care sînt de strictă necesitate. Sînt comenzi pe care noi le-am lansat şi, din motive independente de noi, au venit în canitităţi mici - care nu pot asigura necesarul - sau nu au venit deloc. Am cerut circa 3.000 de fiole de quamatel (medicament folosit în tratarea ulcerului - n.r.) şi am primit doar 100, în condiţiile în care avem de-a face cu un spital de urgenţă”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu. El s-a arătat nemulţumit de faptul că unitatea este nevoită să achiziţioneze preparate care au costuri mai mari, în locul celor care lipsesc. Este vorba despre produse din grupa antibioticelor, heparinelor şi altor produse medicamentoase care au costuri mici. „Este clar că acest lucru ne afectează bugetul”, a spus Cîmpineanu. Cele mai mari probleme sînt la gentamicină, adrenalină, clexan, ampicilină, no spa. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, a declarat că, deşi au fost făcute comenzi, acestea nu mai vin şi din această cauză au apărut şi problemele. „Nu reuşesc să aducă cantitatea cerută, noi am făcut nenumărate întîmpinări scrise acestor furnizori şi sperăm să ni se răspundă, mai ales că vine o perioadă de sărbători cînd sperăm să nu rămînem descoperiţi şi să nu fim puşi în situaţia de a da reţete pacienţilor pe care aceştia să le cumpere”, a declarat purtătorul de cuvînt. El a mai declarat că probleme sînt la importul de medicamente. „Toate aceste lucruri sînt legate, după părerea mea, de importuri, de ceea ce se întîmplă cu criza financiară de lichidităţi, fluctuaţiile valutare şi ale costurilor”, a mai spus Stoian. Conducerii unităţii sanitare nu-i rămîne decît să spere cît mai repede la rezolvarea problemelor, astfel încît pacienţii să nu-şi cumpere medicamentele de care au nevoie. „Noi am avut pînă acum un stoc de medicamente care a permis suplinirea deficienţelor în livrare şi încercăm acum o stabilizare, să nu avem fluctuaţii foarte mari faţă de cererile făcute de secţiile din spital”, a mai precizat Cîmpineanu. De menţionat că Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa preia cazurile din tot judeţul, dar şi din împrejurimi, şi dispune de 1.600 de paturi. Numai luna trecută au fost înregistraţi peste şase mii de pacienţi, un rulaj enorm în opinia medicilor, necesarul de medicamente şi materiale sanitare fiind şi el, pe măsură.