Spitalul groazei, condus defectuos şi iresponsabil

Controlul la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti a arătat un management defectuos şi iresponsabil, astfel că unitatea va avea de plătit 38.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care sterilizarea obiectelor de unică folosinţă, iar activitatea noii conduceri va fi evaluată periodic, sunt doar câteva din concluziile prezentate, ieri, de secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, scoase din raportul întocmit la unitatea sanitară. Oficialul MS a subliniat că spitalul prahovean a avut creşteri bugetare pe toate liniile: personal, materiale şi medicamente. “Problema majoră este că aceste fonduri nu au fost întotdeauna solicitate şi utilizate”, a spus secretarul de Stat. Acesta a explicat şi mecanismul finanţării, subliniind că SJU Ploieşti a fost degrevat de cheltuielile cu utilităţile. “Sunt trei surse de finanţare: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii, prin bugetul de stat, care finanţează programe, urgenţe şi, recent, cofinanţează cu Casa partea de ATI. Nu putem să punem pe seama finanţării unele lipsuri din spitalul respectiv. Mai mult decât atât, a treia sursă ar fi Consiliul Judeţean, iar el apare cu o finanţare de peste şase milioane de lei, preluând aproape intergral partea de utilităţi a spitalului”, a precizat el.

ORGANIZAREA: PROBLEMĂ MAJORĂ! Pe de altă parte, dr. Raed Arafat a spus că, pentru probleme de organizare la SJU Ploieşti, din comisia de control a făcut parte şi un manager. “Ca organizare, în comisie am avut şi un manager al unui alt spital, pe care l-am chemat pentru a urmări cu noi, din punct de vedere al managerului, această situaţie. Spitalul funcţionează în patru sedii: unul principal şi încă trei sedii. Există o problemă majoră de organizare în interiorul spitalului. În primul rând, sunt secţii care nu au respectat planul de paturi şi au păstrat paturi mult mai multe decât îi permite planul şi dau ca exemplu secţia de cardiologie, care în plan are 90 de paturi, iar faptic are 139 de paturi. Normal, tendinţa de a interna pe aceste paturi este foarte mare şi, automat, asta creşte costurile pentru spital, costuri care nu sunt contractate cu Casa. Când se contractează cu Casa de Asigurări de Sănătate, se contractează pe structura existentă a spitalului şi nu pe paturile suplimentare, care nu există pe structură”, a spus secretarul de Stat. Dr. Arafat a mai arătat că la SJU Ploieşti sunt secţii de chirurgie fără anestezist şi care au rată de operabilitate sub media normală de 80%. “Aceasta este o problemă care se corelează, urmărind activitatea organizatorică a spitalului, în secţiile chirurgicale, unde există o rată de operatibilitate foarte scăzută comparativ cu cât ar trebui să fie. Sunt secţii cu rata de operabilitate de 47%. Din momentul în care este o secţie chirurgicală, nu se explică de ce bolnavii internaţi, peste jumătate, nu se operează. Înseamnă că se internează bolnavi care trebuiau trataţi în ambulatoriu sau poate în alte secţii. Asta este una dintre problemele observate. Nu au anestezişti în toate aceste clădiri, aşa că din secţia principală de ATI, uneori, trebuie să plece anestezistul”, a precizat dr. Arafat. O altă problemă sesizată cu ocazia controlului este aceea că ambulatoriul integrat este folosit foarte puţin timp.

MIZERIE… Controlul a scos la iveală şi deficienţe mari privind starea clădirilor din punct de vedere igienic, pentru una dintre acestea propunându-se chiar închiderea. “Pentru una din clădiri, care în prezent deserveşte secţiile de dermatologie, gastroenterologie, interne şi endocrinologie, recomandarea noastră este de închidere a ei şi mutarea secţiilor în celelalte clădiri, care, oricum, dacă se reglementează numărul paturilor şi se scade la numărul prevăzut în structură, au cum să preia această secţie. Recomandarea este de a nu mai primi autorizaţie, pentru că situaţia ei este extrem de precară. Una din recomandările noastre pe organizare este ca toate secţiile chirurgicale să fie aduse într-un singur loc, astfel încât activitatea lor, cu terapie intensivă şi cu secţiile principale de urgenţă, să fie comasată într-un loc şi redistribuite secţiile care sunt cu mai puţin impact pe caracterul unui spital de urgenţă, în celelalte clădiri”, a subliniat dr. Arafat. O altă problemă depistată în urma controlului este legată de achiziţii. Potrivit lui Raed Arafat, “banii de care a dispus spitalul permiteau să se facă achiziţiile şi să se cumpere medicamente şi materialele sanitare”.