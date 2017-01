Spitalul Isis instruieşte medicii în sănătatea copilului

Asociaţia Club Isis a dat startul unei serii lungi de cursuri de instruire pentru medicii de familie, dar şi pentru specialişti. Beneficiind de susţinerea Spitalului Privat Isis, asociaţia derulează, în cadrul Programului Regional de Educare Medicală Continuă (EMC), cursuri gratuite, creditate EMC. Prima serie a avut loc, sâmbătă, 11 august, la Hotelul „Flora”, din Mamaia. Cursurile au fost susţinute de prof.univ.dr. Valeria Stroia şi medicul primar neonatolog Teodora Bucur, şi au vizat problematici întâlnite în creşterea copilului până la vârsta de şase ani, precum alăptarea, diversificarea alimentaţiei bebeluşului, alergiile la diferite alimente. „La iniţiativa Spitalului Privat au început aceste cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru medicii de familie atât din Constanţa, cât şi din judeţ. Deşi sunt primele cursuri, putem spune că au avut succes, dovadă fiind participarea numeroasă. În prima parte, am abordat aspecte principale de patologie pediatrică, în care nutriţia are un rol terapeutic important iar, în partea a doua, vom studia şi cazuri clinice”, a declarat prof.univ.dr. Stroia. Potrivit ei, cursurile se vor organiza la interval de o lună, tot gratuit. „M-am gândit la temele viitoare şi cred că sunt multe lucruri pe care trebuie să le prezentăm, tot pe probleme de patologie, în care tratamentul nutriţional este un tratament important, aşa cum ar fi în boala celiacă. De asemenea, vom aborda şi problemele de obezitate, în care nutriţia are, din nou, un rol deosebit de important”, a spus profesorul.