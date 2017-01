Spitalul Judeţean, în stare de... urgenţă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa se află în stare de... urgenţă. Cea mai mare unitate sanitară din judeţ, care, în mod normal, trebuie să acopere toate solicitările, să intervină în timp util, să trateze toţi bolnavii cu medicamente şi materiale sanitare, întîmpină mari probleme financiare. Prin urmare, distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare refuză să mai onoreze comenzile. Probleme mari sînt întîmpinate la comenzile de soluţii perfuzabile, produsul fiind indispensabil unităţii sanitare. „Sînt două firme mari care deţin monopolul pe piaţă. Cu una dintre ele, cea din Timişoara, avem dificultăţi pentru că refuză să ne mai onoreze comenzile din cauză că avem restanţe. Am încercat să facem ceva plăţi pentru a da drumul la transport, însă Trezoreria ne-a urecheat, pentru că nu putem să facem aceste plăţi în afara legii, existînd un anumit interval de achitare. Cum un spital de urgenţă nu poate funcţiona fără soluţii perfuzabile, ne-am dus să dăm o parte din datorii atunci cînd am avut banii”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă. Reprezentanţii firmei din Timişoara au precizat că nu vin la Constanţa pentru comenzi mici, pentru că nu este convenabil pentru ei. „Nu ne permitem mai mult. Ce să facem. Nu avem bani. Atunci cînd îi spunem ministrului de Finanţe problemele grave cu care ne confruntăm, atunci cînd aude de Sănătate schimbă subiectul. Nu ştiu ce se întîmplă, poate nu a fost niciodată bolnav, poate nu a avut de-a face niciodată cu sistemul de sănătate din România”, a mai declarat managerul. El are în plan să demareze o colaborare cu celalaltă firmă de soluţii perfuzabile, care este mai aproape de Constanţa, şi asta în ciuda faptului că se practică un preţ mai mare. „Nu putem risca să rămînem fără soluţii perfuzabile, mai ales în weekend, cînd activitatea este intensă”, spune dr. Căpăţînă. Medicul director a depus eforturi mari pentru a nu apărea alte probleme, reuşind să achite o parte din datoriile la RADET şi ENEL datorită înţelegerilor cu directorii instituţiilor, fie prin reeşalonări, fie prin scutirea de unele penalităţi.