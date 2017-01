Spitalul Municipal Mangalia, luat la bani mărunţi de inspectorii CJAS

Ne-am obişnuit ca atunci cînd mergem într-un spital să dăm cu ochii de cozi în Urgenţe, de mizerie, de toalete infecte, de oameni plictisiţi de cîţi bolnavi văd pe zi. Imaginea este reflectată perfect de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Şi totuşi, există spitale în care situaţia nu este chiar la fel. Spitalul Municipal Mangalia a intrat într-un proces de renovare, iar o mare parte dintre secţiile acestei unităţi medicale arată ca şi cum ar face parte dintr-o clinică particulară. Pentru cei care au mers cel puţin o dată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, gresia perfect curăţată, mobilierul nou, amabilitatea personalului medical, sala de fitness şi coaforul din cadrul spitalului din Mangalia par desprinse dintr-un film american. O echipă de specialişti din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate au verificat, ieri, spitalul municipal din Mangalia pentru a vedea dacă există deficienţe ce ar trebui remediate. "Am verificat dacă există camere de gardă pentru fiecare secţie, trusa şi medicamentele existente în compartimentul de primire urgenţe. De fapt, am fost interesaţi de calitatea actului medical", a declarat consilierul superior din cadrul CJAS, dr. Tase Gheorghe. Comisia de control a CJAS a verificat mai multe secţii ale spitalului, dar a insistat în secţia de ginecologie şi cea de pediatrie, după care s-a oprit în Compartimentul de Primire Urgenţe. Astfel, medicii au putut constata că în mai toate camerele de gardă au fost montate monitoare pentru camera de luat vederi pentru a putea fi monitorizată activitatea din secţie. "Am instalat această cameră de luat vederi în zone care nu lezează intimitatea pacientului. Cred că acest tip de aparatură ne poate ajuta să suplinim lipsa unui cadru medical şi putem şti ce se întîmplă în spital. Astfel, dacă un pacient are nevoie de noi, sîntem lîngă el. Mai mult decît atît, costurile pentru această cameră nu sînt deloc mari - 10 milioane de lei pentru o cameră de luat vederi cu patru monitoare", a declarat directorul Spitalului Municipal Mangalia, dr. Ion Niculescu. De asemenea, membrii echipei de control au remarcat că la fiecare etaj există o spălătorie, unde pacienţii îşi spală diferite articole de îmbrăcăminte şi un oficiu de bucătărie unde bolnavii pot servi masa şi se pot uita la televizor. Mai mult, în cadrul spitalului există şi o sală de fitness dotată cu aparate de ultimă oră, care sînt utilizate şi în recuperarea celor care au nevoie de gimnastică medicală.

Hibe în Urgenţă

Se ştie că punctul cu activitatea cea mai intensă din cadrul unui spital este Urgenţa. Spre deosebire de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde pacienţii se calcă în picioare din cauza aglomeraţiei şi au de aşteptat trei sau chiar patru ore pentru a putea beneficia de consultaţia unui medic, la Mangalia, bolnavii nu stau la uşa cabinetelor decît 10 minute. Echipa de control a verificat dacă în Urgenţă există medicamente pentru principalele afecţiuni care pot cauza moartea unui pacient şi dacă este afişată lista cu denumirile şi gramajul acestora, au stat de vorbă cu medicii de gardă şi au cercetat registrul de primire al pacienţilor. "Primele concluzii ale controlului sînt pozitive, deoarece acest spital stă bine la toate capitolele, deţine aparatură nouă, este curat şi pacienţii beneficiază de nenumărate facilităţi. Însă medicul care era de gardă nu ştia că poate elibera adeverinţe pentru concediu medical şi pentru medicamente gratuite şi compensate, ceea ce dovedeşte că nu era prea bine informat", a declarat dr. Tase Gheorghe. Chiar dacă rezultatele controlului echipei de la CJAS sînt îmbucurătoare în ceea ce priveşte Spitalul Municipal Mangalia, această unitate medicală deserveşte doar o parte din populaţia judeţului, majoritatea mergînd la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde domneşte mizeria şi delăsarea.