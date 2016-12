Spitalul" Sfânta Maria" din Capitală a devenit al doilea centru de transplant hepatic din România, după ce o echipă condusă de profesorul Irinel Popescu a realizat vineri, în premieră pentru clinica bucureşteană, un transplant de la un donator din Oradea. Managerul spitalului, Narcis Copcă a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate după efectuarea transplantului, că această intervenţie reprezintă debutul Centrului de transplant hepatic şi pancreatic de la Spitalul "Sfânta Maria". "Am inaugurat, vineri, Centrul de transplant hepatic, iar pentru viitor ne gândim şi la realizarea transplantului de pancreas. Transplantul a început, practic, joi seară, când echipa de prelevare de la Institutul Clinic Fundeni, condusă de doctorul Radu Zamfir, a plecat la Oradea, cu o cursă aeriană de linie. Donatorul a fost o femeie în vârstă de 52 de ani, care a căzut din căruţă într-un sat din apropierea municipiului. Echipa de prelevare a revenit în Bucureşti cu primul avion, astfel că echipa de transplant, condusă de profesorul Irinel Popescu, a intrat în sală la 6 dimineaţa. Operaţia s-a încheiat aproape de ora 12.00. Femeia care a primit ficatul are 40 de ani şi este profesoară de chimie într-o şcoală gimnazială din Craiova. Ea suferea de ciroză hepatică galopantă; a aflat că are ciroză în septembrie, iar până în martie, boala a evoluat fulminant", a precizat Copcă. Prof. Irinel Popescu a subliniat, cu acelaşi prilej, că proiectul de la "Sfânta Maria" a putut fi realizat pentru că a existat sprijinul primarului general Sorin Oprescu, extinderea reţelei de transplant fiind foarte necesară. "Anul trecut, am realizat 122 de operaţii. Au fost perioade cu trei transplanturi pe zi sau cu câte trei operaţii în două zile consecutive. Am realizat toate tipurile de transplant. Deocamdată, avem numai aceste două centre (Fundeni şi „Sfânta Maria“ - n.r.). Dar sigur va fi nevoie şi de alte centre, poate în Moldova şi Transilvania", a mai spus Irinel Popescu.

La transplantul de vineri a asistat şi medicul Cătălin Pivniceru, unul dintre supravieţuitorii accidentului aviatic din Apuseni. "Doctorul Zamfir m-a chemat să merg cu el la prelevare de câteva ori după accident, chiar şi ieri (joi - n.r.). Dar nu pot merge încă. Nu pot sta multe ore în sală, îmi este încă greu. Am participat azi la o intervenţie uşoară", a spus Pivniceru. Medicul a adăugat că va pleca din nou în misiuni de prelevare, după ce se va reface complet în urma accidentului. "Voi pleca din nou. Mai ales acum, când deja avem centrul nostru pentru transplant", a conchis el. Prezent şi el la conferinţa de presă de după transplant, primarul general s-a declarat mândru de inaugurarea celui de-al doilea centru de transplant hepatic din România. "După cinci ani în care Primăria Municipiului Bucureşti a investit peste 15 milioane de euro în modernizarea blocului operator, a secţiei de terapie intensivă, în dotarea cu aparatură de ultimă generaţie a secţiilor, dar şi în mansardarea spitalului şi modernizarea saloanelor, iată că putem vorbi, astăzi, despre o unitate sanitară de top, în care se realizează intervenţii chirurgicale şi tratamente de mare complexitate. Sunt mândru că împreună cu medicii de la Spitalul „Sfânta Maria“ şi sprijiniţi de echipa condusă de profesorul Irinel Popescu, deschizător de drumuri în acest tip de intervenţii, am reuşit să realizăm al doilea centru de transplant hepatic din România", a declarat Oprescu.