Spor natural negativ și în luna septembrie a acestui an

Sporul natural continuă că fie negativ în România, în condițiile în care, în luna septembrie a acestui an, s-a înregistrat nașterea a 18.332 copii, în timp ce numărul persoanelor decedate a fost de 18.989, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

"În luna septembrie 2016 s-au înregistrat mai puține fenomene demografice (nașteri, decese, căsătorii și divorțuri) față de luna august 2016. În luna septembrie 2016 s-a înregistrat nașterea a 18.332 copii, cu 1.271 mai puțini copii decât în luna august 2016.

umărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna septembrie 2016 a fost de 18.989, cu 815 mai puține decât în luna august 2016. Sporul natural a fost negativ în luna septembrie 2016, de 657 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii)", precizează INS.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna septembrie 2016, a fost de 101, în scădere cu 19 față de luna august 2016 (120 decedați sub 1 an).

Pe de altă parte, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 18.060 căsătorii, cu 4.140 mai puține decât în luna august 2016. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.440, cu 35 mai puține decât în luna august 2016.

Față de luna septembrie a anului trecut, numărul născuților-vii a fost mai mare cu 1.453, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 460 mai mare.

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mic în luna septembrie 2016, decât cel înregistrat în luna septembrie 2015.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna septembrie 2016, cu 992 mai mare decât în aceeași lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunțat cu 399 divorțuri mai puține în luna septembrie 2016, decât în luna septembrie 2015.