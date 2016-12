Sport extrem cu rate în euro şi dobânzi variabile

CREDIT ÎN CIUDA BNR. Aveţi chef de senzaţii tari? Nu-i nevoie să săriţi cu paraşuta sau să vă plimbaţi cu mijloacele de transport în comun. Puteţi merge la cea mai apropiată bancă şi să cereţi un credit ipotecar pe 30 ani. La cum zboară ratingurile, prognozele, datoriile suverane şi PIB-urile în această perioadă, decizia de a te împovăra financiar pe 30 de ani, în condiţiile în care nu-i sigur că leul va mai exista mâine, poate fi trecută fără probleme în categoria „sport extrem”. Dacă vreţi să-i faceţi în ciudă guvernatorului Isărescu, plusaţi şi luaţi un credit în euro, cu dobândă variabilă, şi lăsaţi-vă la mila Euriborului şi intereselor mondiale care balansează săraca economie între recesiune şi creştere subunitară, de care nu se bucură nimeni în afară de Boc... Dar asta este o altă poveste. Dacă sunteţi decişi să mergeţi pe acest drum, atunci iată mai multe oferte de la bănci (fără Prima Casă). Împrumutul de referinţă este de 35.000 euro, pe 30 ani. Cu tot cu avans, se face de-un apartament cu două camere, într-un bloc comunist.

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UNEI NOI CRIZE. La Royal Bank of Scotland (RBS), creditul în cauză vine cu o dobândă de 5%, care este fixă în primul an, cât să-i ajute pe debitori să treacă cu bine de prima parte a unei posibile noi crize. Rata este de 187 euro, dar banca cere un avans de minimum 25%, un comision de 210 euro şi o asigurare a locuinţei în valoare de 160 euro. Potrivit calculatorului Conso.ro, salariul minim necesar pentru acest credit este de 2.200 lei/lună. LA OTP Bank, rata aceluiaşi credit este 205 euro/lună, cu dobândă variabilă de 5,72%. Avansul cerut este de 20%, iar venitul minim este de numai 2.000 lei/lună. În plus, asigurarea locuinţei este doar 60 euro. La Marfin Bank, rata şi dobânda sunt apropiate de cele practicate de OTP, dar dobânda este fixă în primii trei ani de contract. La final, suma rambursată variază între 75.000 şi 80.000 euro, adică mai mult decât dublul sumei împrumutate.