Sport şi distracţie la “Aqua Challenge Mamaia 2011”

Prima ediţie a maratonului de înot în ape deschise, “Aqua Challenge Mamaia 2011”, a înregistrat un record absolut de participare, la startul întrecerii prezentându-se 130 de concurenţi de toate vârstele. Competiţia, care a prins viaţă graţie singurului medaliat olimpic din înotul masculin românesc, Răzvan Florea, care şi-a unit forţele cu Vlad Stoica, preşedintele ACS Smartatletic, fost campion naţional de triathlon şi participant la mai multe concursuri ironmen, a suscitat un interes major, fiind prezente nume mari ale înotului românesc, Dragoş Coman, Ştefan Gherghel, Anca Pătrăşcoiu, Nicu Ivan, toţi participanţi la Jocurile Olimpice, vicepreşedintele Federaţie Române de Nataţie şi Pentatlon, Matei Giurcăneanu, dar şi actuali componenţi ai lotului naţional, Bogdan Urichianu, Cătălin Cozma şi Mihai Spălăţelu, alături de reprezentanţi ai forurilor sportive, Elena Frîncu, director DJST, şi Octavian Tileagă, antrenor federal de la Federaţia Română de Nataţie. “Anul trecut am făcut o încercare, dar, de această dată, împreună cu Vlad Stoica, DJST Constanţa şi Serviciul de Salvamari Profesionişti, am organizat o întrecere interesantă. Este o competiţie benefică atât pentru sportul de masă şi, de ce nu, şi pentru sportul de performanţă, pentru că vorbim despre o probă olimpică, cea de 5.000 de metri. La noi în ţară nu s-au organizat astfel de întreceri până acum, dar sper ca peste câţiva ani România să aibă un reprezentant în marile concursuri de înot în ape deschise. Îmi doresc ca această competiţie să devină de la an la an mai populară”, a spus Răzvan Florea. “Scopul concursului a fost chiar mesajul lui Răzvan: mişcarea face bine. Suntem norocoşi că Răzvan Florea, cel mai mare înotător român din toate timpurile, a rămas la Constanţa şi că organizează în premieră această întrecere pentru a transmite tuturor că mişcarea face bine şi că la mare, pe lângă razele soarelui, te poţi bucura şi de mişcare”, a adăugat Elena Frîncu. “Sunt încântat şi totodată surprins de un număr atât de mare de participanţi. Obiectivul principal este sănătatea, pentru că toţi cei care au luat startul şi-au propus să înoate de dragul mişcării, nu să se lupte pentru primul loc”, a completat Octavian Tileagă. Concurenţii, veniţi din toată ţara, au luat startul în cele două probe, de 1.500 metri şi 5.000 metri, de pe plaja “Lozul cel mare”, aparţinând Loteriei României, din zona Cazino a staţiunii Mamaia, acolo unde organizatorii şi-a stabilit cartierul general. Desfăşurată pe o vreme excelentă, întrecerea a fost un real succes, buna dispoziţie şi fair-playul dominând atmosfera. Cea mai interesantă probă, 5.000 de metri, categoria Elite, a fost câştigată de Bogdan Urichianu, care i-a devansat pe Cătălin Cozma şi Ştefan Gherghel. Printre ceilalţi câştigători, la diferite categorii de vârstă, s-au numărat Dragoş Coman, Alexandru Diaconu, Mihai Spălăţelu, Anda Georgescu şi Anca Pătrăşcoiu.

MIŞCARE ŞI MUZICĂ. Pe lângă concurs, organizatorii au oferit numeroase surprize pentru spectatori. Astfel, instructorii de la două săli de forţă constănţene, Sangym, din complexul Brick, şi “Atmosphere Wellness Club”, situată la ultimul etaj al centrului de distracţii Lake View, au susţinut un show aerobic, însoţit şi de un moment artistic oferit de o trupă de zumba, care a găsit mulţi adepţi printre cei aflaţi pe plajă. Toţi participanţii au primit diplome de participare, iar cei clasaţi pe podium au fost recompensaţi cu echipament sportiv marca Tyr, energizante de la suplimente.ro şi abonamente la cele două săli de forţă. După festivitatea de premiere, organizatorii şi concurenţii au participat la Pasta Party, un banchet organizat pe terasa Aka Liane, aflată pe plaja de la Casino.