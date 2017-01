Sportivele române au ca obiectiv obţinerea a una sau două medalii la CM de box

Delegaţia României care va participa, în perioada 17-24 noiembrie, la Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India), are ca obiectiv obţinerea a una sau două medalii, a declarat antrenorul lotului naţional, Adrian Lăcătuş. România va fi reprezentată la CM de şapte sportive: Steluţa Duţă (categoria 46 kg), Camelia Negrea (48 kg), Lidia Ion (50 kg), Mihaela Cijevschi Lăcătuş (57 kg), Florina Popa (60 kg), Luminiţa Turcin (70 kg) şi Adriana Hossu (86 kg). "Şanse la medalii au toate fetele, aşa că n-aş putea spune care dintre ele va urca pe podium. Federaţia ne-a stabilit ca obiectiv una, două medalii, dar eu sper să îl depăşim", a precizat Adrian Lăcătuş. Antrenorul lotului naţional a adăugat că există probleme de sănătate în lot. Steluţa Duţă, Florina Popa şi Adriana Hossu au probleme la metacarpiene, iar soţia antrenorului, Mihaela Cijevschi Lăcătuş, acuză afecţiuni la coloană. "Să sperăm că la CM fetele vor trece peste aceste probleme de sănătate", a adăugat Adrian Lăcătuş. Delegaţia României va pleca la CM miercuri dimineaţa, cu avionul, pe ruta Bucureşti - Amsterdam - New Dehli.