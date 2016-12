Sportivi români din loturile de judo, lupte, tir, atletism, handbal și tenis au plecat în Brazilia

Mai mulți sportivi din loturile de judo, lupte, tir, atletism, handbal feminin și tenis ale României au plecat luni dimineață, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la Rio de Janeiro, pentru Jocurile Olimpice de vară care se vor desfășura în perioada 5-21 august. Reamintim că echipa olimpică a României se va deplasa în zece etape la Rio de Janeiro, următoarele grupuri urmând să plece în zilele de 2, 4, 6, 7, 8 și 12 august. România va fi reprezentată în total la Rio de un lot alcătuit din 96 de sportivi și 7 rezerve, la 15 discipline, după ce săritorul în înălțime Mihai Donisan, aflat deja în Brazilia, a fost suspendat de la Jocurile Olimpice de către Federația Internațională de Atletism, pentru dopaj.

„Va fi dificil, cu siguranță. Jocurile Olimpice reprezintă cea mai puternică competiție din lume. Sunt 12 echipe și fiecare poate fi considerată o câștigătoare. Este multă muncă, puțin noroc și vom vedea ce se va întâmpla. Nu avem așteptări la medalii, trebuie să muncim mult. Nu cred că vom câștiga nouă meciuri la rând, este foarte greu, dacă am reuși așa ceva ar fi o performanță fantastică. Sunt bucuros că în ultimele meciuri am văzut că fetele au progresat mult”, a declarat suedezul Tomas Ryde, antrenorul echipei naționale de handbal feminin a României.

Lotul României cuprinde 14 jucătoare și două rezerve: portarii Paula Ungureanu, Ionica Munteanu și Denisa Dedu (rezervă I), extremele stânga Valentina Ardean-Elisei și Camelia Hotea, extrema dreaptă Laura Chiper, interii stânga Cristina Neagu, Gabriela Perianu și Gabriella Szucs, interii dreapta Patricia Vizitiu și Melinda Geiger, centrii Aurelia Brădeanu, Eliza Buceschi și Mădălina Zamfirescu (rezervă II), pivoții Oana Manea și Florina Chintoan. Naționala României face parte din Grupa A la JO 2016, alături de Norvegia, Brazilia, Muntenegru, Spania și Angola. Primele patru clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturi de finală.

„Sunt pregătită, sunt pe ultima sută de metri. Am sperat să obțin încă o calificare la Jocurile Olimpice și m-am antrenat cât am putut de bine. În acești patru ani cred că m-am maturizat și acum aștept să înceapă o nouă ediție a Jocurilor Olimpice. Presiune este, trebuie să recunosc, dar încerc să mă concentrez cât pot eu de bine pe ceea ce am de făcut și pe fiecare meci în parte. La categoria mea de greutate competiția se termină într-o zi, sper să fie cu noroc”, a spus judoka Andreea Chițu (52 kg), care la Londra 2012 a fost eliminată în turul 2.

„Eu am zis că o să fie din ce în ce mai greu de la o Olimpiadă la alta. Cine va lua o medalie va fi extrem de valoros. Eu îmi doresc ca fetele mele să se claseze cât mai bine și, de ce nu, mă gândesc chiar și la medalia de aur. E foarte complicat să tot iei medalii și dintr-o dată să nu mai iei. Eu nu-mi doresc asta. Eu vreau ca fetele noastre să păstreze această continuitate. Ele sunt îndreptățite pentru că sunt în primele zece din lume. În mod normal ar trebui să ne întoarcem fericiți și cu capul sus de la Rio”, a afirmat antrenorul lotului feminin de judo, Florin Bercean.

„Sunt pregătit pentru Rio, sperăm să ajungem cu bine și să ne bucurăm de Jocurile Olimpice pentru că este competiția supremă. Sper să concurăm la adevărata noastră valoare, iar rezultatele să vorbească de acum încolo. Greu de spus dacă atletismul se va întoarce cu o medalie de la Rio, dar noi sperăm. Competiția în sine va demonstra cât de bine sunt pregătiți adversarii din celelalte țări. E prima mea calificare la Jocuri, sper să trec repede peste emoții și să fac o competiție la nivelul pregătirii mele”, a spus atletul Andrei Gag, care concurează în proba de aruncare a greutății.

„Cred că mai tare mi-e frică de un atac terorist decât de virusul Zika. Pentru țânțari m-am pregătit cu brățări, cu spray, sper să fie în regulă. Am vorbit cu sportivii români care au plecat deja în Brazilia. Într-adevăr, condițiile nu sunt extraordinare, vom vedea când vom ajunge acolo, sper să fie totul bine. Din păcate am trecut prin două accidentări grave, două rupturi musculare, dar nu mai simt durere, ceea ce e un lucru foarte bun. Am tras mult în ultimele săptămâni să mă recuperez și să fac antrenamentele la capacitate maximă. Sper că sunt pregătită fizic și psihic pentru competiție. Eu vreau să cred că delegația noastră de la atletism poate obține o medalie la Rio”, a afirmat atleta Bianca Răzor (400 m).

„Sunt pregătită, am așteptat foarte mult aceste Jocuri Olimpice. Este prima mea participare și plec cu gândul de a mă lupta cât mai bine. Sper să obțin o medalie cât mai strălucitoare, toată lumea își dorește asta. Sunt două adversare mai puternice, în rest, toate cred că sunt de bătut", a afirmat luptătoarea Alina Vuc (categoria 48 kg), în vârstă de numai 22 de ani.

„Sunt foarte entuziasmată pentru această Olimpiadă. Pentru prima oară s-a întâmplat să pot participa, era un vis de-al meu și mă bucur mult. Echipele sunt tari, ca la toate competițiile de acest gen. Putem fi o echipă redutabilă, dar important e să ne bucurăm de jocul nostru. Niciun moment nu s-a pus problema să nu participăm la Rio 2016”, a spus jucătoarea de tenis Raluca Olaru, care va participa în proba de dublu alături de Andreea Mitu.

„Nu am vorbit cu Simona, dar nu am avut nicio intenție de a renunța. Se anunță o ediție foarte bună pentru noi, suntem încântate pentru că este prima noastră participare. Este o experiență unică. Vom vedea dacă vom reuși o medalie. Când mi-a zis Raluca să ne înscriem aveam șanse foarte mici, așa că ne bucurăm că vom juca la Rio”, a adăugat Mitu.